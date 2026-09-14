Prețurile carburanților, 14 septembrie. Benzina se apropie de 10 lei pe litru: sume uriașe la pompă în marile orașe

Prețurile benzinei și motorinei se mențin luni, 14 septembrie, la niveluri ridicate în aproape toată țara. Benzina se vinde în jurul pragului de 10 lei pe litru în marile orașe, în timp ce motorina depășește 10,40 lei pe litru în București și Iași.
Prețurile motorinei și benzinei se mențin luni, 14 septembrie, la nivelurile ridicate din ultimele zile, iar în aproape toată țara benzina se vinde cu valori apropiate de pragul de 10 lei pe litru. Cea mai ieftină benzină este disponibilă la 9,74 lei pe litru și se găsește în comuna Căteasca, județul Argeș, însă în marile orașe prețurile sunt mai ridicate, ajungând la 9,91 lei pe litru în București și Iași, 9,89 lei pe litru în Cluj-Napoca și Timișoara și 9,91 lei pe litru în Constanța.
Cât costă motorina în marile orașe
Motorina se menține peste pragul de 10 lei pe litru în mai multe zone din țară, iar cele mai ridicate valori dintre orașele menționate se înregistrează în București și Iași, unde litrul costă 10,46 lei. În Timișoara, motorina se vinde cu 10,43 lei pe litru, în timp ce în Cluj-Napoca prețul este de 10,35 lei pe litru, diferențele dintre orașe fiind relativ mici, conform platformei Peco-online.com.
Prețurile GPL-ului rămân mult sub cele ale benzinei și motorinei, însă diferă ușor de la un oraș la altul. În București, litrul de GPL se vinde cu 4,63 lei, în Cluj-Napoca prețul ajunge la 4,64 lei pe litru, iar în Timișoara și Iași este de 4,69 lei pe litru. Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4,1%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă acum cu 19,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile. În cazul motorinei, evoluția a fost diferită, iar prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 2,9%, ceea ce face ca un plin de 50 de litri să coste în prezent cu 15,5 lei mai puțin decât în urmă cu o lună.
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Petrolul Brent a revenit peste 100 de dolari pe baril
În ultima săptămână, petrolul Brent a revenit peste pragul de 100 de dolari pe baril, iar pe 13 septembrie cotația era de aproximativ 104,6 dolari pe baril. Prețul petrolului reprezintă unul dintre factorii care influențează costul carburanților, însă valoarea finală a benzinei și motorinei de la pompă nu urmează automat și în aceeași proporție fiecare variație a barilului, deoarece între petrolul brut și carburantul vândut consumatorilor intervin costurile de rafinare, transport și distribuție, marjele comerciale, cursul valutar și taxele aplicate.