Prețurile carburanților, 14 septembrie. Benzina se apropie de 10 lei pe litru: sume uriașe la pompă în marile orașe

Publicat 14 sept. 2026, 09:04 Actualizat 14 sept. 2026, 09:05

Prețurile benzinei și motorinei se mențin luni, 14 septembrie, la niveluri ridicate în aproape toată țara. Benzina se vinde în jurul pragului de 10 lei pe litru în marile orașe, în timp ce motorina depășește 10,40 lei pe litru în București și Iași.

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