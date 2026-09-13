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Economie· 1 min citire
Alertă pentru șoferii Ford! Peste 223.000 de mașini, rechemate în service. Neregulile depistate
Ford/ Profimedia
Ford Motor recheamă în service 223.472 de vehicule în Statele Unite din cauza unei probleme la rezervoarele de combustibil, care pot prezenta scurgeri sau se pot desprinde de vehicul în timpul deplasării, transmite Reuters.
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