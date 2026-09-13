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Economie· 1 min citire

Alertă pentru șoferii Ford! Peste 223.000 de mașini, rechemate în service. Neregulile depistate

Ford/ Profimedia

Ford/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 sept. 2026, 09:10

Ford Motor recheamă în service 223.472 de vehicule în Statele Unite din cauza unei probleme la rezervoarele de combustibil, care pot prezenta scurgeri sau se pot desprinde de vehicul în timpul deplasării, transmite Reuters.

Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA) avertizează că desprinderea rezervorului poate crea un obstacol pe carosabil și poate crește riscul producerii unui accident.

În cazul unei scurgeri de combustibil, există riscul ca motorul să se oprească, iar pericolul producerii unui incendiu să crească, potrivit autorității americane.

Modelele Ford sunt vizate

Campania de rechemare vizează anumite camionete Ford F-150 fabricate între 2023 și 2027. Problema este asociată sistemelor de fixare ale rezervorului de combustibil. Acestea pot să nu fi fost montate corespunzător, ceea ce ar putea permite desprinderea rezervorului în timpul deplasării.

Ford va verifica vehiculele afectate prin intermediul dealerilor săi, iar chingile de fixare ale rezervorului vor fi înlocuite gratuit, dacă este necesar.

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