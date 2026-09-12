Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Pensiile din România, printre cele mai mici din UE. Bulgaria ne depășește
Bani pensii/ Profimedia
Publicat12 sept. 2026, 13:48
SursăRealitatea PLUS
Pensiile de la noi sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeană! Pensia medie este mai mare la vecinii bulgari, iar multe dintre țările din regiune au indexat pensiile. Puterea de cumpărare a scăzut, iar țara noastră conduce și acum clasamentul scumpirilor.
Citește și
- 18:32Ferrari, făcut praf într-un accident în Sibiu. Șoferul băut a lovit patru mașini și o țeavă de gaze
- 18:23O femeie a fost salvată din râul Dâmbovița de doi polițiști. Agenții au intrat în apă pentru a o scoate la mal
- 17:16Un star pop din Grecia a murit în timpul unei proceduri anti-îmbătrânire. Ce s-a întâmplat în clinica din Atena
- 16:44Apartamentele noi îi scot din minți pe români. „Stai cu canapeaua în botul cuptorului”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News