Apartamentele noi îi scot din minți pe români. „Stai cu canapeaua în botul cuptorului”

Publicat 12 sept. 2026, 16:44 Sursă Reddit

Discuțiile despre apartamentele noi din București și din marile orașe din România au devenit tot mai aprinse, iar cumpărătorii își exprimă public nemulțumirile legate de modul în care sunt proiectate locuințele. Una dintre principalele probleme reclamate este folosirea conceptului de „open space”, despre care unii proprietari susțin că a fost preluat din arhitectura americană și adaptat în România într-o formă mult mai puțin generoasă.

Distribuie articolul