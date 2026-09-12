Apartamentele noi îi scot din minți pe români. „Stai cu canapeaua în botul cuptorului”
Apartamentele noi îi scot din minți pe români
Discuțiile despre apartamentele noi din București și din marile orașe din România au devenit tot mai aprinse, iar cumpărătorii își exprimă public nemulțumirile legate de modul în care sunt proiectate locuințele. Una dintre principalele probleme reclamate este folosirea conceptului de „open space”, despre care unii proprietari susțin că a fost preluat din arhitectura americană și adaptat în România într-o formă mult mai puțin generoasă.
În numeroase cazuri, cumpărătorii spun că eliminarea pereților nu a dus la obținerea unor spații ample și aerisite, ci la apartamente în care bucătăria este înghesuită în living, uneori chiar lângă canapea. Frigiderul, aragazul și hota ajung astfel să facă parte din aceeași zonă în care este amenajat și spațiul de relaxare.
Românii sunt tot mai nemulțumiți de apartamentele noi
Una dintre criticile repetate în discuțiile despre locuințele construite recent este legată de felul în care dezvoltatorii imobiliari folosesc conceptul de open space. Unii cumpărători consideră că eliminarea pereților permite reducerea cantității de materiale și a volumului de muncă necesar pentru compartimentare, în timp ce suprafața utilă trecută în acte poate părea mai generoasă.
Problema reclamată nu este neapărat existența unei bucătării deschise către living, ci felul în care acest concept este pus în practică în unele apartamente noi. În locul unui spațiu larg, cu zone distincte și proporții echilibrate, cumpărătorii spun că se aleg soluții în care bucătăria este amplasată pe o suprafață foarte mică, direct în camera de zi.
În Statele Unite, conceptul de open space este asociat de mulți cu locuințe care dispun de suprafețe considerabile și în care zonele destinate gătitului, servirii mesei și relaxării sunt delimitate vizual și funcțional. În România, susțin criticii acestui tip de amenajare, termenul ar fi ajuns să fie folosit pentru situații în care pereții sunt eliminați, iar bucătăria este înghesuită într-un colț al livingului.
Diferența dintre cele două abordări este considerată esențială de cei care critică apartamentele noi. În opinia lor, open space-ul poate funcționa atunci când există suficient loc pentru ca fiecare zonă să aibă o anumită identitate și să rămână funcțională. Atunci când suprafața este redusă, eliminarea pereților poate produce exact efectul opus celui urmărit.
„Stai cu canapeaua în botul cuptorului”
O astfel de discuție a fost deschisă de un român pe Reddit, unde acesta a criticat dur felul în care este folosit conceptul de open space în unele locuințe din România.
„Deci e nasol rău de tot, s-a ajuns rău de tot pe banii proștilor… stai cu canapeaua în botul cuptorului… e ceva atroce.
Nu știu de unde și până unde a prins în halul ăsta moda asta cu open space.
Mulți or să zică: „ce ai, bă, ești tu învechit”… etc. Ei bine, românii nu înțeleg că open space-ul american nu are treabă cu open space-ul românesc. Aia, când fac open space, au un spațiu imens, este delimitată zona printr-un spațiu considerabil, estetic, frumos. În Românica, acești dezvoltatori au prins că merge schema la țărănime și profită să le iasă în acte spațiu mai mare pe o suprafață totală mai mică… e ceva de noaptea minții.
Plătești efectiv ca prostul pentru materiale mai puține, muncă mai puțină a constructorului și un spațiu ce nu are nicio estetică cu realitatea.
Bucătăria nu zic că nu are geam… ok? asta e un detaliu nesemnificativ la cotețul ăsta de 200k euro”.
Postarea a atras rapid răspunsuri din partea altor persoane care au cumpărat sau au locuit în apartamente noi și care au relatat situații pe care le consideră la fel de greu de justificat din punct de vedere al funcționalității.
Un cumpărător a povestit că, într-un ansamblu rezidențial din zona Aviației, a descoperit țevi de scurgere și conducte de gaze amplasate în peretele livingului. Acestea erau poziționate astfel încât peretele urma să fie folosit pentru mobilierul de bucătărie.
În aceeași locuință, bucătăria era amplasată pe peretele opus ferestrei, o soluție pe care cumpărătorul a considerat-o lipsită de logică funcțională. Astfel de situații îi determină pe unii proprietari să susțină că problema nu este doar una estetică, ci ține direct de modul în care poate fi folosit apartamentul după cumpărare.
O altă persoană a descris un apartament în care centrala termică fusese montată chiar pe peretele pe care ar fi putut fi amplasat televizorul. În condițiile în care spațiul disponibil pentru amenajarea livingului era deja limitat, amplasarea centralei reducea și mai mult posibilitățile de mobilare.
Mai puține materiale, dar prețuri de până la sute de mii de euro
Nemulțumirile exprimate de cumpărători nu se opresc la modul în care sunt compartimentate sau amenajate locuințele. O altă temă frecventă este raportul dintre prețul cerut pentru apartamente și ceea ce primesc efectiv cumpărătorii.
În discuțiile despre locuințele noi apare ideea că anumite apartamente ajung să fie vândute la prețuri foarte ridicate, deși au fost proiectate cu soluții care, în opinia cumpărătorilor, reduc atât cantitatea de materiale folosite, cât și munca necesară pentru realizarea compartimentărilor.
Aceeași nemulțumire a fost exprimată și în cadrul discuției de pe Reddit:
„Plătești efectiv ca prostul pentru materiale mai puține, muncă mai puțină a constructorului și un spațiu ce nu are nicio estetică cu realitatea”.
Pentru cei care critică aceste locuințe, contradicția este cu atât mai mare cu cât prețurile nu sunt percepute ca fiind mici. Apartamentele care au astfel de compromisuri pot ajunge la 150.000–200.000 de euro.
În același timp, locuințele cu trei sau patru camere, despre care cumpărătorii consideră că sunt construite și compartimentate corespunzător, pot depăși 400.000 de euro în București.
Un alt utilizator a pus problema formării prețurilor într-o manieră directă, reclamând lipsa unei reguli clare în stabilirea sumelor cerute pentru locuințele din România:
„Nu există o logică a prețurilor. Fiecare pune cât consideră, apoi următorul vede și adaugă încă 10%. Așa se formează prețurile… într-o țară în care 85% abia câștigă salariul mediu”.
Ce probleme apar după mutarea într-un studio open space
Persoanele care au locuit efectiv în locuințe de tip studio sau în apartamente open space susțin că dezavantajele unei astfel de amenajări devin mai evidente în viața de zi cu zi.
Un spațiu fără delimitări între bucătărie și zona de living poate face ca mirosurile provenite de la gătit să ajungă în întreaga încăpere. În același timp, zgomotele produse în bucătărie nu mai sunt separate de zona destinată relaxării, iar folosirea simultană a spațiului pentru activități diferite poate deveni dificilă.
Un utilizator Reddit a ironizat tocmai această situație, referindu-se la momentele în care proprietarul primește musafiri:
„Ce frumos e când ai invitați de Crăciun și deschizi frigiderul să scoți o sticlă de vin și iese un miros de cârnați cu usturoi afumat…”, povestește un utilizator Reddit.
În lipsa unor delimitări, mirosurile pot circula liber prin încăpere, iar zgomotul se poate răspândi în aceeași zonă. Pentru cei care locuiesc în astfel de apartamente, aceste aspecte transformă o soluție prezentată drept modernă într-una pe care o consideră nepractică.
Problema devine mai vizibilă atunci când suprafața apartamentului este redusă. Într-un spațiu mare, zonele pot fi separate prin mobilier, distanță și modul de amenajare. Într-un apartament mic, bucătăria, canapeaua, televizorul și celelalte elemente ale livingului ajung mult mai apropiate unele de altele.
Apartamente cumpărate pentru investiție, nu pentru locuire
O altă explicație invocată în discuțiile despre aceste locuințe este aceea că unele apartamente noi ar fi proiectate în primul rând pentru investiții imobiliare, nu pentru persoanele care urmează să locuiască efectiv în ele.
Cei care susțin această idee consideră că anumite locuințe sunt gândite astfel încât să poată fi vândute rapid sau închiriate, iar confortul pe termen lung al proprietarului nu reprezintă întotdeauna criteriul principal.
În cazul unui apartament cumpărat pentru închiriere, proprietarul nu este cel care va petrece zilnic timp în spațiul respectiv. Din acest motiv, susțin unii dintre participanții la discuțiile de pe Reddit, compromisurile de proiectare pot fi mai ușor acceptate atât timp cât locuința găsește un chiriaș sau un cumpărător.
Această perspectivă este legată și de acuzațiile privind reducerea costurilor. Dezvoltatorii ar avea interesul, potrivit mărturisirilor făcute de utilizatorii Reddit, să construiască la costuri cât mai mici într-o piață în care cererea pentru locuințe rămâne ridicată.
În acest context, open space-ul este văzut de unii cumpărători nu ca o problemă în sine, ci ca o soluție care poate fi folosită pentru a simplifica proiectarea unui apartament. Atunci când suprafața totală este redusă, eliminarea pereților poate face ca locuința să pară mai deschisă, însă nu rezolvă automat problemele de funcționalitate reclamate de cei care urmează să locuiască în ea.
Pentru cumpărătorii care își achiziționează locuința pentru a trăi în ea, modul în care sunt amplasate bucătăria, centrala, instalațiile, televizorul și mobilierul poate deveni astfel la fel de important precum suprafața înscrisă în acte sau numărul de camere.
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