Damen Mangalia riscă să fie vândut pe degeaba. Ce spun sindicaliștii

Șantierul naval Damen din Mangalia riscă să fie vândut pe degeaba! După un proces lung și anevoios de vânzare, prețul ar putea să scadă până la valori mai mici decât cele ale fierului vechi, avertizează Bogdan Hossu, liderul sindicatului Cartel Alfa.
Ce preț are acum șantierul naval Damen Mangalia
CITR propune păstrarea prețului de pornire la nivelul valorii actuale de piață, de 184 de milioane de euro.
Diferența ar apărea ulterior, în cazul în care nu există cumpărători la acest preț. Licitația ar putea continua prin reducerea succesivă a valorii de vânzare.
Strategia actuală, stabilită de Adunarea Creditorilor la sfârșitul lunii mai, prevede organizarea a cel puțin șase licitații consecutive. Toate au ca preț de pornire 184 de milioane de euro.
Primele trei licitații s-au încheiat fără nicio ofertă.
Peste 30 de milioane de lei, restanțe pentru angajați
Falimentul Damen Mangalia are și o puternică dimensiune socială. Peste o mie de angajați au de recuperat aproximativ 30 de milioane de lei în drepturi salariale.
Sumele sunt înscrise în tabelul definitiv și în cel suplimentar al creanțelor. La acestea se adaugă drepturile salariale acumulate după deschiderea procedurii de faliment, la 28 aprilie 2026, până la finalizarea concedierilor colective.
Liderul sindicatului Navalistul, Laurențiu Gobeajă, a atras atenția asupra situației angajaților de pe platforma Damen Mangalia.
Cine primește primul banii după vânzarea activelor
Potrivit explicațiilor oferite de CITR, distribuirea banilor se face în funcție de ordinea de prioritate prevăzută de lege.
Creanțele salariale sunt prioritare, înaintea creanțelor bugetare și a altor datorii către furnizori sau creditori fără garanții.
Asta înseamnă că, în urma vânzării activelor și încasării prețului, angajații se află în prima categorie care trebuie plătită potrivit ordinii legale.
Lichidatorul subliniază însă că această soluție nu elimină dificultățile cu care se confruntă salariații, mai ales în condițiile în care plata datoriilor poate veni mult mai târziu decât momentul în care oamenii au nevoie de bani.