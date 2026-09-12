Damen Mangalia riscă să fie vândut pe degeaba. Ce spun sindicaliștii

Publicat 12 sept. 2026, 11:05 Sursă Realitatea PLUS

Șantierul naval Damen din Mangalia riscă să fie vândut pe degeaba! După un proces lung și anevoios de vânzare, prețul ar putea să scadă până la valori mai mici decât cele ale fierului vechi, avertizează Bogdan Hossu, liderul sindicatului Cartel Alfa.

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