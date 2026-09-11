Fake news cu un document prezentat drept o decizie a premierului, distribuit pe rețelele sociale. Autoritățile vin cu clarificări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 sept. 2026, 22:58

Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne avertizează asupra unei informații false care circulă în mediul online și care vizează conducerea instituției. IGAv precizează că o imagine redistribuită pe rețelele de socializare este prezentată în mod înșelător drept o pretinsă decizie a prim-ministrului României.

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