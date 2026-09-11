Fake news cu un document prezentat drept o decizie a premierului, distribuit pe rețelele sociale. Autoritățile vin cu clarificări

Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne avertizează asupra unei informații false care circulă în mediul online și care vizează conducerea instituției. IGAv precizează că o imagine redistribuită pe rețelele de socializare este prezentată în mod înșelător drept o pretinsă decizie a prim-ministrului României.
Imaginea ar sugera, în mod fals, că un alt cadru militar ar fi fost împuternicit să îndeplinească atribuțiile funcției de inspector general al Inspectoratului General de Aviație.
IGAv dezminte informația distribuită în mediul online
Reprezentanții Inspectoratului General de Aviație au transmis vineri că imaginea este redistribuită frecvent în ultimele ore și au atras atenția că documentul prezentat în mediul online nu reflectă situația reală privind conducerea instituției.
IGAv precizează că funcția de inspector general este deținută în prezent de generalul de flotilă aeriană Cătălin-Paul Dache, care se află în această funcție din anul 2019.
„În ultimele ore, în mediul online este redistribuită frecvent o imagine care prezintă, în mod fals, o pretinsă decizie a prim-ministrului României, privind împuternicirea unui alt cadru militar pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției de inspector general al Inspectoratului General de Aviație. Informația este falsă.
În prezent, funcția de inspector general al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne este deținută de generalul de flotilă aeriană Cătălin-Paul Dache, aflat în funcție încă din anul 2019.
Imaginea distribuită pe rețelele de socializare este prezentată în mod înșelător ca fiind o decizie oficială a prim-ministrului României și nu reflectă situația reală privind conducerea Inspectoratului General de Aviație.
Recomandăm tuturor celor care întâlnesc aceste tipuri de informații să verifice sursa și autenticitatea documentelor înainte de redistribuire”, transmite IGAv.
Unde pot fi verificate informațiile oficiale
Inspectoratul General de Aviație subliniază că informațiile corecte sunt transmise prin canalele oficiale ale instituțiilor statului român.
Instituția recomandă astfel verificarea sursei și a autenticității documentelor înainte ca astfel de materiale să fie redistribuite în mediul online, în special atunci când acestea pretind că reprezintă decizii oficiale privind conducerea unei instituții.