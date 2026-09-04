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Incendiu de proporții în județul Vaslui. 200 de hectare de vegetație uscată, mistuite de flăcări

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 4 sept. 2026, 22:59

Un incendiu de amploare a izbucnit vineri, în comuna Blăgești, județul Vaslui. Flăcările au mistuit aproximativ 200 de hectare de vegetație uscată, precum și 300 de baloți de orz și fân, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui.

200 de hectare de vegetație uscată, mistuite de flăcări

La locul intervenției au fost mobilizate forțe și mijloace de la Punctul de Lucru Murgeni și Detașamentul de Pompieri Bârlad, care au acționat cu trei autospeciale de intervenție cu apă și spumă. În sprijinul pompierilor militari au intervenit și echipaje ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Blăgești și SVSU Murgeni.

În urma incendiului au ars aproximativ 200 de hectare de vegetație uscată, precum și 150 de baloți de orz și 150 de baloți mari de fân. Prin intervenția promptă a forțelor, au fost salvate aproximativ 15 hectare de cultură de porumb, 25 de hectare de cultură de floarea-soarelui și circa 200 de baloți.

”Din primele verificări efectuate, cauza probabilă de izbucnire a incendiului o constituie utilizarea focului deschis în spații deschise”, au precizat oficialii ISU Vaslui.

Recomandările pompierilor pentru evitarea incendiilor

Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, pompierii le recomandă cetățenilor să respecte cu strictețe măsurile de prevenire a incendiilor și să nu utilizeze focul deschis în apropierea culturilor agricole, a vegetației uscate sau a materialelor combustibile.

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