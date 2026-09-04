Incendiu de proporții în județul Vaslui. 200 de hectare de vegetație uscată, mistuite de flăcări

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 4 sept. 2026, 22:59

Un incendiu de amploare a izbucnit vineri, în comuna Blăgești, județul Vaslui. Flăcările au mistuit aproximativ 200 de hectare de vegetație uscată, precum și 300 de baloți de orz și fân, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui.

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