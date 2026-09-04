Doi tineri sunt acuzați că au falsificat fise cu imprimanta 3D pentru mașinuțele tamponate. Ce au descoperit polițiștii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 sept. 2026, 23:52

O distracție la bâlci s-a transformat într-un dosar penal pentru doi tineri din Teleorman. Un adolescent de 17 ani și un tânăr de 20 de ani sunt cercetați după ce ar fi folosit o imprimantă 3D pentru a reproduce fisele necesare accesului la mașinuțele tamponate de la târgul anual din Roșiorii de Vede.

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