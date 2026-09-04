Doi tineri sunt acuzați că au falsificat fise cu imprimanta 3D pentru mașinuțele tamponate. Ce au descoperit polițiștii

O distracție la bâlci s-a transformat într-un dosar penal pentru doi tineri din Teleorman. Un adolescent de 17 ani și un tânăr de 20 de ani sunt cercetați după ce ar fi folosit o imprimantă 3D pentru a reproduce fisele necesare accesului la mașinuțele tamponate de la târgul anual din Roșiorii de Vede.
Cei doi sunt acuzați de înșelăciune, după ce administratorul firmei care exploata instalațiile de agrement ar fi sesizat Poliția cu privire la faptul că a fost prejudiciat.
Fisele pentru mașinuțele bușitoare ar fi fost copiate cu o imprimantă 3D
Incidentul ar fi avut loc în zilele de 1 și 2 septembrie, în timpul târgului anual organizat în municipiul Roșiorii de Vede.
Potrivit anchetatorilor, cei doi tineri ar fi realizat copii tridimensionale ale fiselor folosite pentru accesul la mașinuțele tamponate. Cu ajutorul acestora, ar fi putut folosi instalațiile de agrement fără să achite contravaloarea biletelor sau fiselor originale.
Patronul mașinuțelor ar fi observat situația și a sesizat Poliția, după ce a constatat un prejudiciu estimat la aproximativ 1.400 de lei.
Polițiștii au găsit imprimanta folosită pentru realizarea copiilor
Cazul a ajuns în atenția Poliției Municipiului Roșiorii de Vede pe 3 septembrie, când administratorul societății comerciale a depus o reclamație.
În urma verificărilor, oamenii legii au reușit să îi identifice pe cei doi suspecți. Anchetatorii au mers la locuința unuia dintre ei, unde au descoperit imprimanta 3D despre care există suspiciunea că ar fi fost utilizată pentru confecționarea fiselor.
Dispozitivul a fost ridicat de polițiști și urmează să fie analizat în cadrul cercetărilor.
Unul dintre suspecți este minor
Surse judiciare citate în cadrul anchetei au precizat că suspecții au 17, respectiv 20 de ani.
Unul dintre ei este din Roșiorii de Vede, în timp ce celălalt este din comuna Dobrotești.
Cei doi ar fi profitat de prezența instalațiilor de agrement în oraș cu ocazia târgului anual, eveniment care se desfășoară în perioada 1-8 septembrie.
După administrarea primelor probe, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore.
Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru infracțiunea de înșelăciune, urmând ca ancheta să stabilească exact modul în care au fost realizate și utilizate copiile fiselor, precum și contribuția fiecăruia dintre cei doi suspecți.