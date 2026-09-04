Copil de 9 ani pe trotinetă electrică, spulberat de camion

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 sept. 2026, 21:26

Un copil de 9 ani aflat pe o trotinetă electrică a fost spulberat de un camion în Bistrița Năsăud. Băiatul a ajuns de urgență la spital cu răni grave la picioare. Detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

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