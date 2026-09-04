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Copil de 9 ani pe trotinetă electrică, spulberat de camion

Ambulanță

Ambulanță

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 sept. 2026, 21:26

Un copil de 9 ani aflat pe o trotinetă electrică a fost spulberat de un camion în Bistrița Năsăud. Băiatul a ajuns de urgență la spital cu răni grave la picioare. Detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Accident grav în Bistrița Năsăud

Din primele date, copilul mergea cu trotineta pe marginea drumului în momentul în care a fost acroșat de șoferul de camion de 36 de ani.

Martorii sunt cei care au sunat urgent la 112 și în scurt timp mai multe echipaje de prim ajutor au ajuns la locul indicat. Șoferul camionului a fost testat cu aparat etilotest însă rezultatul a fost negativ.

Oamenii legii au deschis o anchetă și urmează să stabilească circumstanțele care au dus la producerea accidentului.

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