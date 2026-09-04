Un nou focar de variolă ovină, al treilea depistat în ultima lună, în județul Gorj. Aproximativ 100 de oi au fost sacrificate

Aproape 100 de oi au fost ucise și ecarisate prin îngropare, vineri, după confirmarea unui focar de variolă ovină în localitatea Bălcești, județul Gorj. Este al treilea focar de variolă ovină depistat în ultima lună în județ, a declarat directorul adjunct al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Gorj, Sorin Ștefănescu.
Variola ovină se extinde în județul Gorj
Potrivit acestuia, de la începutul lunii august au fost înregistrate trei focare de variolă ovină în Gorj, fiind ucise peste o mie de animale.
”Înregistrăm un al treilea focar de variolă ovină pe raza comunei Bengești-Ciocadia, sat Bălcești. Este vorba despre o exploatație non-profesională în care erau 101 oi, până la data la care am aplicat măsurile, respectiv astăzi (vineri - n.r.), au fost înregistrate șase oi moarte și astăzi au fost ucise celelalte 95 de oi. Notificarea a venit din partea proprietarului în data de 28 august, am prelevat probe (...), acestea au fost expediate la IDSA București, care în data de 2 septembrie a emis buletinul de analize prin care s-a confirmat prezența virusului. Astăzi am procedat la aplicarea măsurilor specifice, am ucis efectivul de animale, am ecarisat cadavrele prin îngropare cu sprijinul autorității locale și am procedat la efectuarea dezinfecției în zona respectivă”, a precizat Sorin Ștefănescu.
Potrivit lui, primele două focare au fost înregistrate pe raza localităților Drăgoieni și Preajba.
”Primul focar a fost înregistrat în localitatea Drăgoieni, a fost declarat pe 10 august, în acest focar au fost ucise 318 ovine și s-au înregistrat 82 de oi moarte. Aici a fost o situație specială, pentru că respectivele animale erau înregistrate în două exploatații din orașul Novaci și se aflau în Drăgoieni fără să fi avut documente de mișcare. Totodată, am stabilit că din efectivul respectiv o altă parte din animalele care aveau legătură cu acest focar erau deținute tot în Novaci pe cote de exploatație, dar în realitate se aflau în Pasul Urdele din Parâng și acolo măsurile specifice au fost aplicate de colegii de la Vâlcea, pentru că se aflau pe raza administrativ-teritorială a comunei Malaia din județul Vâlcea. (...) Au fost în locația respectivă ucise 465 de ovine și au fost ecarisate prin îngropare. Cel de-al doilea focar ca și cronologie a fost înregistrat în Preajba în data de 13 august, iar acțiunile de ucidere au fost aplicate pe 14 august. În acest focar au fost 96 de ovine ucise și 190 au fost moarte”, a adăugat directorul adjunct al DSVSA Gorj.
Autoritățile au impus restricții de mișcare pentru animale
În urma acestor focare au fost stabilite zone de supraveghere și de protecție, în care se efectuează identificarea tuturor animalelor receptive, fiind impuse și restricții de mișcare.