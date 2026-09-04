Un nou focar de variolă ovină, al treilea depistat în ultima lună, în județul Gorj. Aproximativ 100 de oi au fost sacrificate

Publicat 4 sept. 2026, 16:35 Actualizat 4 sept. 2026, 16:38

Aproape 100 de oi au fost ucise și ecarisate prin îngropare, vineri, după confirmarea unui focar de variolă ovină în localitatea Bălcești, județul Gorj. Este al treilea focar de variolă ovină depistat în ultima lună în județ, a declarat directorul adjunct al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Gorj, Sorin Ștefănescu.

Distribuie articolul