Femeie bătută crunt în București după ce a refuzat să se prostitueze. Agresorul ar fi lovit-o cu coada unui topor

Un bărbat recidivist este anchetat după ce ar fi bătut cu pumnii, picioarele și coada unui topor o femeie cunoscută online. Victima venise de la Craiova la București pentru a-l întâlni, iar agresiunea ar fi început după ce aceasta a refuzat să îi dea bani și să se prostitueze.
Un bărbat recidivist din București este anchetat penal după ce ar fi bătut cu brutalitate o femeie pe care o cunoscuse pe internet și cu care vorbea de aproximativ un an. Victima venise de la Craiova în Capitală pentru a-l întâlni, însă lucrurile au luat o întorsătură violentă după ce bărbatul i-ar fi cerut bani și i-ar fi spus să se prostitueze. Femeia a refuzat, iar de aici ar fi pornit agresiunea.
Potrivit procurorilor, atacul s-ar fi produs în noaptea de 2 spre 3 septembrie 2026, în Sectorul 1. Femeia ar fi fost lovită mai întâi în fața locuinței bărbatului, apoi agresiunile ar fi continuat în curtea și în interiorul casei. În urma loviturilor, victima a avut nevoie de 20 de zile de îngrijiri medicale.
Femeia ar fi fost lovită cu pumnii, picioarele și mânerul unui topor
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 arată că bărbatul i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri în zona capului, atât cu pumnii și picioarele, cât și cu palmele. Violențele ar fi continuat apoi în locuință, unde femeia ar fi fost lovită și cu mânerul de lemn al unui topor.
„În referatul cu propunere de luare a arestării preventive s-a reţinut că în perioada 02-03.09.2026, în intervalul orar 18:00-02:00, inculpatul S.E., în timp ce se afla, în faţa locuinţei sale de domiciliu din sector 1 - Bucureşti, pe fondul unui conflict spontan, i-ar fi aplicat persoanei vătămate mai multe lovituri cu pumnii şi picioarele în zona capului, aceste acţiuni violente continuând şi în incinta locuinţei de domiciliu, unde inculpatul i-ar fi aplicat persoanei vătămate mai multe lovituri cu palmele şi pumnii în zona capului, precum şi o lovitură cu mânerul de lemn al unui topor în zona capului acesteia, provocându-i prin toate aceste agresiuni leziuni traumatice evaluate la 20 de zile îngrijiri medicale”, informează Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.
În urma loviturii primite în cap cu mânerul toporului, femeia și-ar fi pierdut starea de conștiență. Medicii au constatat ulterior mai multe traumatisme, inclusiv leziuni la nivelul capului și coaste rupte.
Agresiunea ar fi început după ce femeia a refuzat să îi dea bani
Cei doi se cunoscuseră în urmă cu aproximativ un an și păstraseră legătura online. Pe 2 septembrie, femeia a venit din Craiova la București pentru a-l întâlni pe bărbat, însă procurorii spun că acesta i-ar fi cerut bani și ar fi încercat să o convingă să se prostitueze.
După ce femeia a refuzat, bărbatul ar fi început să o lovească în fața casei, apoi ar fi dus-o în curte, unde agresiunile au continuat. Ancheta urmează să stabilească exact succesiunea faptelor și împrejurările în care s-a produs atacul.
Ar fi fost spălată de sânge și trimisă spre gară
După agresiune, femeia ar fi fost ajutată să își revină de către bărbat și mama acestuia. Potrivit informațiilor din anchetă, cei doi ar fi spălat-o cu apă, după care ar fi trimis-o spre gară cu o mașină de ridesharing.
Pe drum, victima a coborât din autoturism și a cerut ajutor unor trecători, pe care i-a rugat să sune la 112. Femeia a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital, unde medicii au stabilit că leziunile suferite necesită aproximativ 20 de zile de îngrijiri medicale.
Bărbatul are mai multe condamnări anterioare
Suspectul nu este la primul contact cu legea. Potrivit informațiilor din dosar, acesta a mai fost condamnat în România pentru furt, iar în Germania și Austria ar fi avut condamnări pentru loviri, fraudă și infracțiuni la regimul rutier. Procurorii au cerut arestarea preventivă a bărbatului, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.