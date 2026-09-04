Femeie bătută crunt în București după ce a refuzat să se prostitueze. Agresorul ar fi lovit-o cu coada unui topor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 14:20

Un bărbat recidivist este anchetat după ce ar fi bătut cu pumnii, picioarele și coada unui topor o femeie cunoscută online. Victima venise de la Craiova la București pentru a-l întâlni, iar agresiunea ar fi început după ce aceasta a refuzat să îi dea bani și să se prostitueze.

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