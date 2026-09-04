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Copil de 2 ani, lovit de o mașină în Mangalia. Minorul a fost transportat de urgență la spital

SMURD

SMURD

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 sept. 2026, 13:30

Un copil de 2 ani a fost rănit, vineri, 4 septembrie, după ce a fost lovit de o mașină pe strada Corneliu Coposu din Mangalia. Minorul a fost transportat la spital pentru investigații, iar polițiștii au deschis un dosar penal.

Un copil de 2 ani a fost rănit vineri, 4 septembrie 2026, după ce a fost acroșat de un autoturism pe strada Corneliu Coposu din municipiul Mangalia, județul Constanța. Accidentul s-a produs în jurul orei 12.30, iar la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Rutieră. Din primele cercetări a reieșit că un bărbat de 43 de ani conducea autoturismul pe strada Corneliu Coposu, iar la un moment dat ar fi lovit copilul, care, potrivit polițiștilor, ar fi traversat strada printr-un loc nepermis.

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Copilul a fost dus la spital pentru investigații

În urma impactului, minorul a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru investigații medicale suplimentare. Poliția nu a anunțat, deocamdată, cât de gravă este starea copilului. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și toate împrejurările în care copilul a ajuns pe partea carosabilă.

Polițiștii au deschis dosar penal

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Ancheta este continuată de polițiștii din Mangalia, care urmează să stabilească responsabilitățile și dinamica exactă a accidentului. Cercetările sunt în desfășurare, iar concluziile finale vor fi stabilite după administrarea tuturor probelor.

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