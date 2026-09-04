Copil de 2 ani, lovit de o mașină în Mangalia. Minorul a fost transportat de urgență la spital

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 sept. 2026, 13:30

Un copil de 2 ani a fost rănit, vineri, 4 septembrie, după ce a fost lovit de o mașină pe strada Corneliu Coposu din Mangalia. Minorul a fost transportat la spital pentru investigații, iar polițiștii au deschis un dosar penal.

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