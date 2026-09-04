Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Copil de 2 ani, lovit de o mașină în Mangalia. Minorul a fost transportat de urgență la spital
SMURD
Un copil de 2 ani a fost rănit, vineri, 4 septembrie, după ce a fost lovit de o mașină pe strada Corneliu Coposu din Mangalia. Minorul a fost transportat la spital pentru investigații, iar polițiștii au deschis un dosar penal.
Citește și
- 12:56Cinci persoane, reținute după o serie de furturi din puncte termice din Sectorul 6. Prejudiciu de 45.000 de lei
- 11:53„Marijuana”, din nou în fața judecătorilor. Procesul în care DIICOT o acuză de trafic de droguri are termen la Constanța
- 11:48O fabrică importantă din Maramureș se închide. Aproximativ 450 de angajați vor fi concediați
- 10:07Accident mortal în Târgu Mureș. Un motociclist a murit după impactul cu un autoturism - VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News