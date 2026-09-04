Cinci persoane, reținute după o serie de furturi din puncte termice din Sectorul 6. Prejudiciu de 45.000 de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 12:56

Cinci persoane au fost reținute după o serie de furturi din puncte termice din Sectorul 6. Suspecții ar fi furat scule, piese din cupru și alamă, iar prejudiciul total este estimat la aproximativ 45.000 de lei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre persoane reținute