Cinci persoane, reținute după o serie de furturi din puncte termice din Sectorul 6. Prejudiciu de 45.000 de lei

Cinci persoane au fost reținute după o serie de furturi din puncte termice din Sectorul 6. Suspecții ar fi furat scule, piese din cupru și alamă, iar prejudiciul total este estimat la aproximativ 45.000 de lei.
Cinci persoane, trei bărbați și două femei, au fost reținute de polițiștii Capitalei, fiind bănuite că au comis mai multe furturi din puncte termice din Sectorul 6. Faptele ar fi avut loc între 23 august și 3 septembrie 2026, iar prejudiciul total este estimat la aproximativ 45.000 de lei.
Suspecții au 17, 26, 29, 31 și 40 de ani și ar fi vizat, în mai puțin de două săptămâni, mai multe puncte termice din aceeași zonă. Din interior ar fi luat scule, unelte electrice, dar și componente din cupru și alamă.
Opt furturi și tentative în mai puțin de două săptămâni
Potrivit anchetatorilor, în sarcina celor cinci au fost reținute opt acte materiale. Pe 23 august, aceștia ar fi forțat ușa unui punct termic și ar fi furat mai multe scule, materiale și piese din alamă și cupru, prejudiciul fiind estimat la peste 16.000 de lei.
Câteva zile mai târziu, în noaptea de 26 spre 27 august, grupul ar fi intrat în alte trei puncte termice, însă de acolo nu ar fi fost furate bunuri. Pe 27 august ar fi urmat un nou furt, de această dată cu un prejudiciu de aproximativ 20.500 de lei, iar în aceeași noapte ar fi fost sustrase două vane dintr-un alt punct termic, în valoare de aproximativ 8.000 de lei.
Au fost prinși în flagrant
Cei cinci au fost prinși în noaptea de 3 septembrie, în jurul orei 03:30, după ce polițiștii îi urmăreau în cadrul verificărilor făcute în zona mai multor puncte termice. Suspecții ar fi intrat în două astfel de spații, însă la al doilea nu au mai apucat să fure nimic, deoarece polițiștii au intervenit.
Asupra lor și în mașina pe care o foloseau au fost găsite mai multe unelte, obiecte din cupru și alte bunuri despre care anchetatorii suspectează că provin din furturi. Polițiștii au făcut ulterior și trei percheziții domiciliare, de unde au ridicat alte bunuri considerate importante pentru anchetă.
Prejudiciul ajunge la aproximativ 45.000 de lei
După strângerea probelor și extinderea cercetărilor, polițiștii au estimat că întreaga serie de furturi a provocat un prejudiciu de aproximativ 45.000 de lei. Cele cinci persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități și recuperarea prejudiciului.