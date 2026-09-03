Incident neobișnuit pe Șoseaua Colentina din București. Un bărbat a urcat într-o mașină aflată în mers. Polițiștii au intervenit de urgență

Intervenție a polițiștilor, joi seară, pe Șoseaua Colentina din București, după ce un bărbat a pătruns într-un autoturism aflat în deplasare. Situația a necesitat mobilizarea mai multor echipaje, după ce autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112.
Din primele verificări, bărbatul prezenta un comportament necoerent și ar fi urcat în mașină pe fondul unei stări de teamă. Femeia care se afla la volan nu ar fi fost amenințată sau agresată.
Polițiștii au fost alertați prin 112
Incidentul a avut loc pe Șoseaua Colentina, în apropierea complexului Bucur Obor. Un apel la numărul de urgență 112 a anunțat că un bărbat ar fi intrat într-o mașină care se afla în mers.
La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de poliție din cadrul Secțiilor 28, 7 și 6 din Capitală.
Oamenii legii au făcut verificări pentru a stabili ce s-a întâmplat și, în același timp, pentru a se asigura că persoanele implicate în incident sunt în siguranță.
Bărbatul ar fi urcat în mașină din cauza unei stări de teamă
Potrivit primelor concluzii ale polițiștilor, bărbatul avea un comportament necoerent în momentul intervenției.
Din informațiile obținute până acum, acesta nu ar fi urcat în autoturism pentru a o agresa sau amenința pe femeia aflată la volan. Gestul său ar fi fost determinat de o stare de teamă.
„Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că bărbatul, care prezenta un comportament necoerent, a pătruns în interiorul autoturismului pe fondul unei stări de teamă”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.
Totodată, verificările efectuate până la acest moment nu au indicat că șoferița ar fi fost amenințată sau agresată.
Bărbatul a fost imobilizat și dus la audieri
Polițiștii l-au imobilizat pe bărbat, cu respectarea procedurilor legale, după care acesta a fost condus la sediul Secției 28 de Poliție.
Acolo urmează să fie continuate verificările pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.
Având în vedere comportamentul manifestat, bărbatul urmează să fie transportat ulterior la o unitate medicală de profil pentru evaluare și pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.
Ancheta continuă
Polițiștii încearcă în continuare să stabilească exact ce a determinat comportamentul bărbatului și care au fost împrejurările care au precedat momentul în care acesta a urcat în autoturismul aflat în mers.
Deocamdată, primele date ale anchetei indică faptul că șoferița nu a fost victima unei agresiuni sau amenințări.
Cercetările continuă, iar autoritățile urmează să stabilească toate detaliile incidentului produs pe Șoseaua Colentina, în zona Bucur Obor.