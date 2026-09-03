Incident neobișnuit pe Șoseaua Colentina din București. Un bărbat a urcat într-o mașină aflată în mers. Polițiștii au intervenit de urgență

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 22:21

Intervenție a polițiștilor, joi seară, pe Șoseaua Colentina din București, după ce un bărbat a pătruns într-un autoturism aflat în deplasare. Situația a necesitat mobilizarea mai multor echipaje, după ce autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112.

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