Cele mai folosite aplicații de inteligență artificială în 2026. Monopol absolut, 78% din utilizatori vorbesc cu un singur chatbot

Chatboții de inteligență artificială continuă să câștige utilizatori în 2026, însă diferențele dintre principalele aplicații sunt considerabile. ChatGPT, dezvoltat de OpenAI, se află detașat pe primul loc în clasamentul mondial, în timp ce Google Gemini și Claude au înregistrat o evoluție importantă.
În același timp, Grok, aplicația dezvoltată de xAI, compania lui Elon Musk, nu reușește să țină pasul cu principalii competitori. În clasamentul global prezentat pentru luna iulie, Grok nici măcar nu apare în primele cinci poziții.
ChatGPT conduce detașat clasamentul mondial
Datele GstatCounter pentru iulie 2026 plasează ChatGPT pe primul loc în topul mondial al chatbot-urilor de inteligență artificială.
Aplicația de la OpenAI are o cotă de 77,9%, ceea ce îi oferă un avantaj foarte mare față de următorul competitor.
Google Gemini ocupă poziția a doua, cu 9,9%, în timp ce Perplexity ajunge la 5,8% din utilizare.
Clasamentul mondial este completat de Claude, cu 3,1%, și Microsoft Copilot, cu 3%.
Astfel, primele cinci poziții sunt ocupate de:
ChatGPT – 77,9%
Google Gemini – 9,9%
Perplexity – 5,8%
Claude – 3,1%
Microsoft Copilot – 3%
Gemini și Claude se apropie în clasamentul din SUA
Situația este diferită atunci când este analizată piața americană. Un clasament realizat de FirstPageSage, care ia în calcul utilizarea asistenților AI pe web și smartphone-uri, arată o concurență mai puternică în Statele Unite.
La începutul lunii august 2026, ChatGPT avea 51,3% din utilizarea asistenților AI analizați. Google Gemini se afla pe locul al doilea, cu 27,7%, iar Claude AI ocupa poziția a treia, cu 10,3%.
Grok, produsul companiei xAI fondate de Elon Musk, se afla pe locul al patrulea, cu 2,8%.
Clasamentul din SUA continuă cu Perplexity, care avea 2%, Microsoft Copilot, cu 1,3%, DeepSeek, cu 0,4%, și Meta AI, cu 0,1%.
Topul american arată astfel:
ChatGPT – 51,3%
Google Gemini – 27,7%
Claude AI – 10,3%
Grok – 2,8%
Perplexity – 2%
Microsoft Copilot – 1,3%
DeepSeek – 0,4%
Meta AI – 0,1%
Alte aplicații de inteligență artificială însumează 4,2% din utilizarea inclusă în clasament.
Grok pierde teren în fața competitorilor
Grok, asistentul AI dezvoltat de xAI, nu apare în primele cinci poziții ale clasamentului mondial pentru iulie 2026 prezentat de GstatCounter.
Pe piața din SUA, aplicația lui Elon Musk se află pe locul al patrulea, cu o cotă de 2,8%. În fața sa se află ChatGPT, Gemini și Claude AI.
Evoluția este cu atât mai relevantă cu cât Grok concurează direct cu produse dezvoltate de companii tehnologice cu resurse considerabile în domeniul inteligenței artificiale. Google își promovează Gemini în propriul ecosistem de servicii, în timp ce Claude, dezvoltat de Anthropic, este folosit inclusiv ca asistent pentru activități profesionale.
Cum arată lupta dintre principalii chatboți
Datele pentru 2026 arată o diferență foarte mare între liderul pieței și ceilalți competitori. ChatGPT păstrează o poziție dominantă la nivel mondial, în timp ce Google Gemini ocupă locul secund și are o prezență mult mai puternică pe piața americană.
Claude se menține, de asemenea, între principalii asistenți AI analizați, în special pe segmentul utilizării profesionale.
Perplexity rămâne în topul mondial, în timp ce Microsoft Copilot își păstrează poziția între principalele aplicații de inteligență artificială.