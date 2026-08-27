Cele mai folosite aplicații de inteligență artificială în 2026. Monopol absolut, 78% din utilizatori vorbesc cu un singur chatbot

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 22:53

Chatboții de inteligență artificială continuă să câștige utilizatori în 2026, însă diferențele dintre principalele aplicații sunt considerabile. ChatGPT, dezvoltat de OpenAI, se află detașat pe primul loc în clasamentul mondial, în timp ce Google Gemini și Claude au înregistrat o evoluție importantă.

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