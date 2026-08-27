Anumiți militari pot urca mai repede în carieră, indiferent de vârstă. MApN schimbă regulile de avansare în grad

Regulile privind evoluția în cariera militară se schimbă pentru subofițeri, maiștri militari și ofițeri. Un ordin semnat de ministrul Apărării, Radu Miruță, permite militarilor înaintați în grad în mod excepțional să fie promovați în funcții chiar dacă nu au acumulat vechimea de un an cerută până acum.
Schimbarea a fost publicată în Monitorul Oficial
Noua prevedere a fost introdusă printr-un ordin emis marți de ministrul Apărării și publicat joi în Monitorul Oficial. Actul normativ completează Instrucțiunile privind formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României.
Modificarea se aplică situațiilor în care cadrele militare sunt propuse pentru înaintarea în gradul următor în mod excepțional și ocupă funcții prevăzute cu grade egale cu cele pe care le dețin.
În aceste cazuri, militarii vor putea fi promovați în funcții chiar dacă au mai puțin de un an vechime în funcția pe care o ocupă.
Militarii recompensați pentru merite deosebite nu mai sunt blocați de vechime
Până la această modificare, înaintarea excepțională în grad nu însemna automat și posibilitatea ocupării unei funcții superioare dacă militarul nu îndeplinea condiția de vechime.
Regula putea crea situații în care un cadru militar era recompensat pentru performanțe deosebite prin acordarea unui grad superior, dar rămânea pe o funcție inferioară deoarece nu avea cel puțin 12 luni în funcția respectivă.
Noua prevedere face posibilă promovarea în funcție și în cazul acestor militari, fără ca lipsa vechimii de un an să mai constituie un impediment.
Piloții care au doborât dronele, printre militarii vizați de schimbare
Un exemplu îl reprezintă piloții români care au doborât drone și au fost înaintați în grad în mod excepțional.
Aceștia nu puteau ocupa o funcție superioară în condițiile regulilor anterioare dacă nu aveau cel puțin 12 luni de vechime în funcția pe care o ocupau.
Prin noua regulă, înaintarea excepțională în grad pentru merite deosebite poate fi urmată și de promovarea în funcție, chiar dacă perioada petrecută pe funcția anterioară este mai scurtă de un an.
Modificarea vizează astfel situațiile în care performanța militarului a fost deja recunoscută prin acordarea unui grad superior, dar evoluția profesională era limitată de condiția privind vechimea în funcție.
Ce prevede noul articol din instrucțiunile Armatei României
Ordinul ministrului Apărării introduce articolul 121¹ după articolul 121 din Instrucțiunile privind formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012.
Textul publicat în Monitorul Oficial este următorul:
„ORDIN pentru completarea Instrucțiunilor privind formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012
Art. I. — După articolul 121 din Instrucțiunile privind formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 121', cu următorul cuprins:”
„Art. 121'. — (1) Cadrele militare propuse pentru a fi înaintate în gradul următor în mod excepțional și încadrate în funcții prevăzute cu grade egale cu cele deținute pot fi promovate în funcții, chiar dacă vechimea în funcțiile deținute este mai mică de un an.
(2) Condițiile obligatorii pentru promovarea prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinite, cu excepția celor privind absolvirea studiilor necesare încadrării funcțiilor, prevăzute în statele de organizare.
(3) Condițiile privind stagiile obligatorii în funcții anterioare, pe care cadrele militare nu le mai pot îndeplini ca urmare a înaintării în gradul următor în mod excepțional, se consideră îndeplinite.
(4) Căpitanii care nu au absolvit cursul de stat major și sunt înaintați în gradul de maior/locotenent-comandor în mod excepțional pot candida pentru admiterea la masterul de conducere interarme, fără a îndeplini condiția prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. a).”