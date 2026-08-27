Anumiți militari pot urca mai repede în carieră, indiferent de vârstă. MApN schimbă regulile de avansare în grad

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 20:08

Regulile privind evoluția în cariera militară se schimbă pentru subofițeri, maiștri militari și ofițeri. Un ordin semnat de ministrul Apărării, Radu Miruță, permite militarilor înaintați în grad în mod excepțional să fie promovați în funcții chiar dacă nu au acumulat vechimea de un an cerută până acum.

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