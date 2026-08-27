Accident grav pe DN22, în Constanța: șase persoane au ajuns la spital. A fost solicitat un elicopter SMURD

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 14:27

Șase persoane au fost rănite într-un accident rutier produs joi pe DN22 Constanța-Tulcea, în zona localității Sibioara, județul Constanța. Două autoturisme s-au răsturnat în afara carosabilului, iar victimele, conștiente și cooperante, au fost transportate la Spitalul Clinic Județean Constanța.

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