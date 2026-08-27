Accident grav pe DN22, în Constanța: șase persoane au ajuns la spital. A fost solicitat un elicopter SMURD

Șase persoane au fost rănite într-un accident rutier produs joi pe DN22 Constanța-Tulcea, în zona localității Sibioara, județul Constanța. Două autoturisme s-au răsturnat în afara carosabilului, iar victimele, conștiente și cooperante, au fost transportate la Spitalul Clinic Județean Constanța.
Un accident rutier grav a avut loc joi pe DN22 Constanța-Tulcea, în zona localității Sibioara, județul Constanța. În accident au fost implicate două autoturisme, care s-au răsturnat în afara carosabilului, transmite ISU Dobrogea.
Potrivit sursei citate, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, inclusiv elicopterul SMURD.
Inițial, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că, în urma accidentului, au fost identificate patru victime, care urmau să fie investigate medical. Circulația rutieră s-a desfășurat prin dirijarea polițiștilor, iar valorile de trafic au fost în creștere. La acel moment, reluarea normală a circulației era estimată în jurul orei 14:30.
Ulterior, autoritățile au transmis că la caz au fost alocate următoarele resurse: cinci echipaje SAJ tip B, un echipaj SMURD B2, un elicopter SMURD, două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și ATPVM.
În urma accidentului au rezultat șase victime, toate conștiente și cooperante, cu politraumatisme. Acestea au fost preluate de echipajele terestre și transportate la Spitalul Clinic Județean Constanța.
Potrivit informațiilor medicale transmise de autorități, victimele au prezentat următoarele traumatisme:
un bărbat – traumatism toracic;
o femeie – traumatism la femurul drept și traumatism cranio-cerebral;
o femeie – traumatism cranio-cerebral;
un bărbat – traumatism lombar;
un bărbat – traumatism cranio-facial;
un bărbat – traumatism la membrul superior și inferior și traumatism toracic.
Toate cele șase persoane rănite au fost transportate la Spitalul Clinic Județean Constanța.
Echipajele de intervenție au asigurat și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor (PSI).