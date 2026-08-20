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Politica· 2 min citire
Radu Miruță, alba‑neagra cu datele despre drona de la Neptun Deep. A revenit de trei ori asupra informației privind încărcătura explozivă
Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării
Publicat20 aug. 2026, 15:49
Actualizat20 aug. 2026, 16:14
SursăRealitatea PLUS
O nouă serie de gafe din partea ministrului demis al Apărării, Radu Miruță. După ce o dronă a fost depistată în zona platformei maritime Neptun Deep și doborâtă de un F‑16, acesta a anunțat pe rețelele de socializare că obiectul zburător avea încărcătură explozivă, pentru ca peste jumătate de oră să șteargă precizarea. Ulterior, când presa a sesizat inadvertența și faptul că prima variantă a informației a fost deja preluată de șefa CE, Ursula von der Leyen, Miruță a revenit și a precizat că drona avea exploziv.
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