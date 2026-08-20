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Politica· 2 min citire

Radu Miruță, alba‑neagra cu datele despre drona de la Neptun Deep. A revenit de trei ori asupra informației privind încărcătura explozivă

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 15:49
Actualizat20 aug. 2026, 16:14
SursăRealitatea PLUS

O nouă serie de gafe din partea ministrului demis al Apărării, Radu Miruță. După ce o dronă a fost depistată în zona platformei maritime Neptun Deep și doborâtă de un F‑16, acesta a anunțat pe rețelele de socializare că obiectul zburător avea încărcătură explozivă, pentru ca peste jumătate de oră să șteargă precizarea. Ulterior, când presa a sesizat inadvertența și faptul că prima variantă a informației a fost deja preluată de șefa CE, Ursula von der Leyen, Miruță a revenit și a precizat că drona avea exploziv.

UPDATE 15:30: Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Radu Miruță a transmis că analiza datelor colectate după intervenția avioanelor F-16 a confirmat prezența unei singure drone, care avea încărcătură explozivă.

Momentul în care un F-16 românesc lovește drona maritimă din apropierea Neptun Deep - VIDEO

Seria de gafe marca Miruță

Corecția făcută la ora 15:30 a venit în contextul în care Radu Miruță a fost singurul care s‑a grăbit să vorbească despre încărcătura explozivă a dronei. Nici președintele Nicușor Dan, nici Ministerul Apărării Naționale n‑au precizat, în primele postări „la cald”, despre o eventuală încărcătură explozivă.

La ora 12:51, Radu Miruță a afirmat că drona avea încărcătură explozivă, pentru ca după nici jumătate de oră să editeze postarea și să elimine această informație.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a preluat informația lui Miruță și prezentase deja public prezența încărcăturii explozive ca fiind certă și a descris incidentul drept un episod al „războiului hibrid”.

Ursula von der Leyen, după distrugerea unei drone marine lângă Neptun Deep: „Este război hibrid”

Nici comunicatul MApN, nici postarea lui Nicușor Dan nu menționează faptul că drona ar fi avut o încărcătură explozivă.

Drona nu era una de proveniență ucraineană

În schimb, ministrul Apărării vorbește despre canalul de comunicare direct creat cu partea ucraineană și anume: „am primit confirmarea oficială că nu este de proveniență ucraineană această dronă”.

Miruță vorbește de asemenea și despre rapiditatea cu care cele două avioane F-16 au fost ridicate de la sol și au distrus drona.

A venit un mesaj și din partea președintelui României, Nicușor Dan; acesta a spus: „condamn cu toată fermitatea intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Federației Ruse și de asemenea a felicitat piloții celor două avioane”.

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