Captură de droguri pe Autostrada A1: un kilogram de cocaină, găsit într-un compartiment ascuns al unei mașini

Captură importantă de droguri pe Autostrada A1. Un bărbat de 35 de ani a fost prins cu un kilogram de cocaină ascuns într-un compartiment special al mașinii și a fost ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar de trafic de droguri de mare risc, după ce ar fi fost prins transportând aproximativ un kilogram de cocaină.
Cazul a fost instrumentat de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală.
Aproape un kilogram de cocaină, descoperit în mașină
Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost oprit în trafic pe Autostrada A1, iar verificările au dus la descoperirea unei cantități importante de cocaină.
Drogurile ar fi fost ascunse într-un compartiment special amenajat în interiorul autoturismului, despre care anchetatorii susțin că ar fi fost destinat ascunderii substanțelor.
Din primele date ale anchetei, bărbatul ar fi transportat și deținut cocaina cu intenția de a o comercializa.
Bărbatul a fost reținut, apoi arestat preventiv
După prinderea în flagrant, procurorii DIICOT au dispus reținerea suspectului. Acesta a fost prezentat ulterior judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București.
Instanța a admis propunerea procurorilor și a decis arestarea preventivă a bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a împrejurărilor în care drogurile ar fi fost procurate și transportate.
În această etapă a procedurii, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.