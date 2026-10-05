Captură de droguri pe Autostrada A1: un kilogram de cocaină, găsit într-un compartiment ascuns al unei mașini

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 oct. 2026, 16:39

Captură importantă de droguri pe Autostrada A1. Un bărbat de 35 de ani a fost prins cu un kilogram de cocaină ascuns într-un compartiment special al mașinii și a fost ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.

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