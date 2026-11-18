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ExclusivJustitie· 1 min citire
Apel disperat pentru eliberarea Alinei Apostol, românca închisă în China: „Nu se mai poate mișca. În câteva săptămâni nu va mai fi”
Publicat18 nov. 2026, 16:56
Actualizat18 nov. 2026, 17:01
SursăRealitatea.net realitatea plus
Profesorul Marius Balo, care a petrecut opt ani într-o închisoare din China, face un apel disperat la Realitatea Plus pentru eliberarea Alinei Apostol, aflată de nouă ani într-o închisoare din aceeași țară. Balo susține că femeia nu se mai ridică din pat și că, dacă autoritățile de la București nu vor pune mai multă presiune asupra omologilor de la Beijing, Alina și-ar putea pierde viața.
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