Publicat 18 nov. 2026, 16:56 Actualizat 18 nov. 2026, 17:01 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Profesorul Marius Balo, care a petrecut opt ani într-o închisoare din China, face un apel disperat la Realitatea Plus pentru eliberarea Alinei Apostol, aflată de nouă ani într-o închisoare din aceeași țară. Balo susține că femeia nu se mai ridică din pat și că, dacă autoritățile de la București nu vor pune mai multă presiune asupra omologilor de la Beijing, Alina și-ar putea pierde viața.

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