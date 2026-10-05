Surse: Grindeanu, Bogdan Ivan și Alexandru Rogobete, în cărți pentru funcția de premier. Nazare și Badea au ieșit din calcul

Potrivit unor surse politice ale Realitatea Plus, în acest moment, în PSD sunt luate în calcul trei variante pentru funcția de premier: Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan și Alexandru Rogobete. Toți trei sunt membri ai PSD, iar discuțiile privind nominalizarea sunt încă în desfășurare.
Schimbare de scenariu înaintea consultărilor de la Cotroceni
Negocierile pentru desemnarea viitorului premier intră într-o nouă etapă, cu doar câteva ore înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni. Dacă până recent în discuții apăreau nume precum Sorin Grindeanu, Alexandru Nazare și Leonardo Badea, în ultimele ore au apărut și alte variante, potrivit unor surse politice.
Președintele Nicușor Dan are programată luni, 5 octombrie, o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare, prima întâlnire fiind cea cu delegația PSD, de la ora 14:00. Consultările au loc după respingerea de către Parlament a Guvernului condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, pe 30 septembrie.
Grindeanu, varianta oficială a PSD
PSD merge la Cotroceni cu Sorin Grindeanu drept propunere oficială pentru funcția de prim-ministru. Liderul social-democrat este, de altfel, unul dintre numele aflate de mai mult timp în centrul negocierilor privind formarea viitorului Guvern.
În ultimele zile, însă, lista variantelor vehiculate s-a modificat. Surse politice susțin că, pe lângă Grindeanu, în interiorul PSD sunt discutate și alte două nume: Bogdan Ivan și Alexandru Rogobete.
Apariția celor două variante schimbă perspectiva negocierilor. În locul unei confruntări strict între un premier politic și un tehnocrat, PSD ar putea veni la masa discuțiilor cu mai multe opțiuni, în funcție de soluția care poate fi acceptată la Cotroceni și, ulterior, susținută în Parlament.
Bogdan Ivan și Alexandru Rogobete, variante alternative
Bogdan Ivan este una dintre figurile mai tinere ale PSD și a ocupat funcții în administrația centrală, în timp ce Alexandru Rogobete face parte, la rândul său, din zona executivă a partidului.
Potrivit informațiilor vehiculate în ultimele ore, cele două nume ar putea fi analizate ca alternative în cazul în care Grindeanu nu va reprezenta soluția acceptată în urma discuțiilor cu președintele.
Deocamdată, însă, nu există o confirmare oficială că PSD și-ar fi schimbat propunerea. Formațiunea îl susține în continuare pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.
Nazare și Leonardo Badea, variante care au pierdut teren
În urmă cu doar câteva zile, Alexandru Nazare și Leonardo Badea se aflau printre principalele nume vehiculate pentru funcția de premier. Surse citate de presa centrală îl indicau pe Nazare drept una dintre variantele care ar putea obține sprijin politic din mai multe zone, în timp ce Badea era analizat drept o posibilă soluție tehnocrată.
În acest moment, însă, cele două variante par să fi pierdut teren în negocieri, potrivit informațiilor apărute în ultimele ore. Situația rămâne însă fluidă, iar faptul că un nume este vehiculat într-o anumită etapă a negocierilor nu înseamnă automat că acesta este exclus definitiv.
Lista numelor discutate s-a modificat de mai multe ori în ultimele zile. Pe lângă Grindeanu, Nazare și Badea, în scenariile vehiculate au mai apărut, la diferite momente, Dan Motreanu, Luca Niculescu, Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan.
Miza este majoritatea din Parlament
Dincolo de numele premierului, principala problemă rămâne găsirea unei formule care să poată trece de votul Parlamentului. După eșecul Guvernului condus de Siegfried Mureșan, președintele Nicușor Dan a cerut partidelor să vină cu soluții care să poată obține susținere parlamentară.
Consultările de luni reprezintă a patra rundă formală organizată în actuala criză politică. Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, PSD este primul partid primit la Cotroceni, de la ora 14:00, urmând apoi AUR, PNL, USR, UDMR și celelalte grupuri parlamentare.
Astfel, întrebarea esențială nu este doar cine va fi nominalizat de președinte, ci ce nume poate coagula o majoritate de 233 de parlamentari pentru învestirea noului Guvern.