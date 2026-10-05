Surse: Grindeanu, Bogdan Ivan și Alexandru Rogobete, în cărți pentru funcția de premier. Nazare și Badea au ieșit din calcul

Publicat 5 oct. 2026, 13:40 Sursă Realitatea PLUS

Potrivit unor surse politice ale Realitatea Plus, în acest moment, în PSD sunt luate în calcul trei variante pentru funcția de premier: Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan și Alexandru Rogobete. Toți trei sunt membri ai PSD, iar discuțiile privind nominalizarea sunt încă în desfășurare.

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