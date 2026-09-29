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Economie· 2 min citire
Pensii mai mari de la 1 ianuarie 2027? Alexandru Nazare: „Putem lua în calcul o indexare prudentă”
Alexandru Nazare
Publicat29 sept. 2026, 09:48
SursăRealitatea PLUS
Alexandru Nazare, propunerea lui Siegfried Mureșan pentru Ministerul Finanțelor, spune că o indexare a pensiilor de la 1 ianuarie 2027 poate fi luată în calcul. Acesta vorbește însă despre o creștere „prudentă” și evită să avanseze deocamdată un procent concret, conform Realitatea PLUS.
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