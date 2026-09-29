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Economie· 2 min citire

Pensii mai mari de la 1 ianuarie 2027? Alexandru Nazare: „Putem lua în calcul o indexare prudentă”

Alexandru Nazare

Alexandru Nazare

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 sept. 2026, 09:48
SursăRealitatea PLUS

Alexandru Nazare, propunerea lui Siegfried Mureșan pentru Ministerul Finanțelor, spune că o indexare a pensiilor de la 1 ianuarie 2027 poate fi luată în calcul. Acesta vorbește însă despre o creștere „prudentă” și evită să avanseze deocamdată un procent concret, conform Realitatea PLUS.

Alexandru Nazare a vorbit despre posibilitatea ca pensiile să fie indexate chiar de la începutul anului viitor, însă a subliniat că decizia trebuie analizată în contextul construcției bugetului pentru 2027. Subiectul majorării pensiilor a fost adus în discuție și de Siegfried Mureșan, care a anunțat anterior că obiectivul său este indexarea pensiilor în 2027, procentul urmând să fie stabilit în funcție de situația bugetară și de evoluția inflației.

„Eu cred că putem lua în calcul o creștere prudentă. Nu vreau să mă antepronunț”, a declarat Alexandru Nazare.

Întrebat concret despre pensii, acesta a precizat că este vorba despre „o indexare prudentă”, iar momentul indicat este 1 ianuarie.

„O indexare... o indexare prudentă. De la 1 ianuarie. Dar vorbesc de o indexare, repet, prudentă”, a spus Nazare.

Procentul nu a fost stabilit

Alexandru Nazare nu a confirmat un procent de majorare. Întrebarea privind o eventuală indexare de 7%, raportată la rata medie a inflației, nu a primit un răspuns afirmativ din partea sa. Propunerea pentru Ministerul Finanțelor a explicat că nivelul indexării va trebui discutat odată cu întregul proiect de buget pentru anul viitor.

„Toate aceste elemente constituie pilonii viitorului buget pe 2027 și a negocierii între partide a acestui buget, astfel încât el să fie adoptat”, a declarat Alexandru Nazare.

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