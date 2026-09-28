Vârsta de pensionare crește din nou în Italia. Din 2029, angajații vor trebui să muncească până la 67 de ani și jumătate

Italia pregătește o nouă creștere a vârstei de pensionare, pe fondul ajustărilor legate de speranța de viață. Din 2029, pensia pentru limită de vârstă ar urma să fie acordată la 67 de ani și 6 luni, iar pentru pensionarea anticipată vor fi necesari 43 de ani și 4 luni de contribuții în cazul bărbaților.
Vârsta de pensionare ajunge la 67 de ani și 6 luni în 2029
Noile estimări ale Oficiului General de Contabilitate de Stat din Italia arată că, de la 1 ianuarie 2029, angajații vor trebui să muncească încă trei luni față de pragul stabilit pentru 2028. Astfel, pentru pensia pentru limită de vârstă va fi necesară împlinirea vârstei de 67 de ani și 6 luni. Pentru pensionarea anticipată, indiferent de vârstă, vor fi necesari 43 de ani și 4 luni de contribuții pentru bărbați și cu un an mai puțin pentru femei.
Estimările apar în cel mai recent raport privind evoluția pe termen mediu și lung a sistemului italian de pensii și țin cont de schimbările speranței de viață. Noul calcul adaugă trei luni în 2029, față de cele două luni estimate anterior, conform presei italiene.
Schimbările îi interesează direct și pe numeroșii români care muncesc în Peninsulă, în condițiile în care vârsta de pensionare din Italia începe deja să crească treptat din 2027.
Primele majorări apar din 2027
În prezent, pensia pentru limită de vârstă se acordă în Italia la 67 de ani. Din 2027, pragul va urca la 67 de ani și o lună, iar din 2028 la 67 de ani și trei luni. Și condițiile pentru pensionarea anticipată se modifică. În 2027 vor fi necesari 42 de ani și 11 luni de contribuții, iar din 2028 pragul va ajunge la 43 de ani și o lună. Pentru femei, condiția de cotizare este cu un an mai mică. Dacă estimările pentru 2029 se confirmă, pragurile vor urca din nou, la 67 de ani și 6 luni pentru pensia pentru limită de vârstă și 43 de ani și 4 luni de contribuții pentru pensionarea anticipată în cazul bărbaților.
Partidul Lega vrea să blocheze creșterea vârstei de pensionare
Partidul Lega, condus de Matteo Salvini, se opune majorării automate a condițiilor de pensionare și a cerut blocarea acestor creșteri. Până acum, partidul a reușit ca majorarea de trei luni programată inițial pentru 2027 să fie împărțită pe doi ani: o lună suplimentară din 2027 și alte două luni din 2028. Lega a inclus printre prioritățile pentru următoarea lege a bugetului înghețarea acestor majorări și posibilitatea pensionării la 64 de ani inclusiv pentru persoanele care au început să lucreze înainte de 1996.
Cum este stabilită vârsta de pensionare în România
În România, Legea nr. 360/2023 stabilește vârsta standard de pensionare la 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Pentru femei, atingerea acestui prag se face însă treptat, potrivit calendarului prevăzut de lege.
Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, iar stagiul complet ajunge la 35 de ani pentru femei și bărbați.
În cazul femeilor, vârsta efectivă de pensionare continuă să crească gradual până la egalizarea cu cea a bărbaților, iar schimbările sunt stabilite prin anexa legii.