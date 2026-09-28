Vârsta de pensionare crește din nou în Italia. Din 2029, angajații vor trebui să muncească până la 67 de ani și jumătate

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 sept. 2026, 11:33

Italia pregătește o nouă creștere a vârstei de pensionare, pe fondul ajustărilor legate de speranța de viață. Din 2029, pensia pentru limită de vârstă ar urma să fie acordată la 67 de ani și 6 luni, iar pentru pensionarea anticipată vor fi necesari 43 de ani și 4 luni de contribuții în cazul bărbaților.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre pensie italia