Noua lege a salarizării, promisă până la 31 octombrie 2026. Guvernul propus vrea să elimine inechitățile fără să reducă veniturile

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 sept. 2026, 13:37

Noua lege a salarizării unitare ar urma să fie adoptată până la 31 octombrie 2026, potrivit programului de guvernare depus la Parlament de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Documentul promite eliminarea inechităților din sistemul bugetar, fără diminuarea veniturilor angajaților, dar nu detaliază în pasajul dedicat reformei pașii prin care va fi atins acest obiectiv.

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