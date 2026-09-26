Deficitul bugetar a scăzut la 2,89% din PIB după primele opt luni din 2026. Veniturile au crescut mai rapid decât cheltuielile

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 10:37

Deficitul bugetului general consolidat a ajuns la 59,42 miliarde de lei în perioada ianuarie–august 2026, cu 26,94 miliarde de lei mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor transmise de Ministerul Finanțelor. Ca pondere în PIB, deficitul a coborât de la 4,51% la 2,89%. Ministrul Alexandru Nazare avertizează însă că este necesară o abordare prudentă a cheltuielilor publice.

Distribuie articolul