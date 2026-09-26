Deficitul bugetar a scăzut la 2,89% din PIB după primele opt luni din 2026. Veniturile au crescut mai rapid decât cheltuielile

Deficitul bugetului general consolidat a ajuns la 59,42 miliarde de lei în perioada ianuarie–august 2026, cu 26,94 miliarde de lei mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor transmise de Ministerul Finanțelor. Ca pondere în PIB, deficitul a coborât de la 4,51% la 2,89%. Ministrul Alexandru Nazare avertizează însă că este necesară o abordare prudentă a cheltuielilor publice.
În termeni nominali, deficitul bugetar s-a redus cu aproximativ 31% față de primele opt luni din 2025, când se situa la 86,36 miliarde de lei. Diferența ca pondere în PIB este de 1,62 puncte procentuale.
Reducerea deficitului a venit pe fondul creșterii veniturilor într-un ritm mai rapid decât cel al cheltuielilor. Veniturile totale au avansat cu 11,4%, în timp ce cheltuielile au crescut cu 4,2%, potrivit execuției bugetare prezentate de Ministerul Finanțelor.
Încasările din TVA au depășit 103 miliarde de lei
Veniturile bugetului general consolidat au totalizat 468,10 miliarde de lei în primele opt luni din 2026, cu aproape 48 de miliarde de lei mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Veniturile fiscale au ajuns la 242,69 miliarde de lei, în creștere cu 14,3%.
Cel mai important avans dintre categoriile detaliate în comunicat s-a înregistrat la TVA. Încasările au însumat 103,35 miliarde de lei, cu 20,80 miliarde de lei, respectiv 25,2%, peste nivelul din ianuarie–august 2025.
Încasările din impozitul pe salarii și venit au fost de 42,86 miliarde de lei, iar cele din impozitul pe profit au ajuns la 29,55 miliarde de lei. Contribuțiile de asigurări au totalizat 147,53 miliarde de lei. Totodată, sumele primite de la Uniunea Europeană și alți donatori, în contul plăților efectuate și al prefinanțărilor, au crescut cu 37,7%, la 43,38 miliarde de lei.
Cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 26,7%
Cheltuielile totale au ajuns la 527,53 miliarde de lei, cu aproximativ 21,06 miliarde de lei peste nivelul din primele opt luni ale anului trecut. Raportate la PIB, acestea au scăzut însă de la 26,4% la 25,7%.
Cheltuielile de personal s-au redus cu 4,26 miliarde de lei, la 109,04 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 7,1%, la 67,83 miliarde de lei. Cheltuielile cu asistența socială au fost de 166,87 miliarde de lei, ușor sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.
O presiune asupra bugetului rămâne plata dobânzilor. Aceasta a costat statul 42,05 miliarde de lei în primele opt luni din 2026, cu 8,86 miliarde de lei mai mult decât în perioada similară din 2025.
Investițiile au ajuns la 97,05 miliarde de lei
Cheltuielile pentru investiții au crescut de la 71,95 miliarde de lei la 97,05 miliarde de lei, potrivit Ministerului Finanțelor. Plățile pentru proiectele finanțate prin cadrul financiar european 2021–2027 și prin PNRR, din granturi și împrumuturi, au fost mai mari cu 27 de miliarde de lei față de primele opt luni din 2025.
„Execuția bugetară la opt luni confirmă continuarea procesului de consolidare fiscală și faptul că măsurile adoptate produc efecte”, a declarat Alexandru Nazare. Ministrul Finanțelor a subliniat totuși că „trebuie să păstrăm însă, obligatoriu, o abordare prudentă în perioada următoare”, invocând presiunile asupra bugetului și spațiul fiscal limitat.