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Economie· 2 min citire
CCIR pregătește Forumul de Afaceri România–Pakistan și invită companiile pakistaneze să folosească România ca hub european
Forumul de Afaceri România–Pakistan
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Dl Mihai Daraban, a avut, în data de 24 septembrie a.c., o întâlnire oficială cu E.S. Dl Ilyas Mehmood Nizami, Ambasadorul Republicii Islamice Pakistan în România.
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