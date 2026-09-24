Mașină în leasing operațional pe firmă: cât costă, dincolo de rată

Scris de Catalina Anghel Publicat: 24 sept. 2026, 15:46

O mașină în leasing operațional pe firmă costă rata lunară înmulțită cu numărul de luni de contract, plus tot ce nu este scris în rată: kilometrii în plus, franșiza CASCO, depășirea plafoanelor de RCA și impozit, reparațiile din utilizare neconformă, taxele administrative și zilele în care mașina stă în service. Rata este cifra pe care o compară toată lumea. Restul decide dacă contractul a fost scump sau ieftin. Acest articol le pune pe amândouă pe masă, pe o ofertă reală din septembrie 2026, ca să vezi cât costă o mașină de firmă, de fapt.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre masina leasing