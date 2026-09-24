O mașină în leasing operațional pe firmă costă rata lunară înmulțită cu numărul de luni de contract, plus tot ce nu este scris în rată: kilometrii în plus, franșiza CASCO, depășirea plafoanelor de RCA și impozit, reparațiile din utilizare neconformă, taxele administrative și zilele în care mașina stă în service. Rata este cifra pe care o compară toată lumea. Restul decide dacă contractul a fost scump sau ieftin. Acest articol le pune pe amândouă pe masă, pe o ofertă reală din septembrie 2026, ca să vezi cât costă o mașină de firmă, de fapt.
Mașină în leasing operațional pe firmă: ce este în rată și ce nu este
Rata unei mașini în leasing operațional are două părți: costul financiar, adică deprecierea și dobânda, și costul serviciilor. Prima parte pare similară la toate ofertele pentru aceeași mașină și aceeași durată, dar diferă de la un furnizor la altul. Fiecare aplică propria dobândă și își estimează singur valoarea reziduală (VR), adică prețul la care crede că va revinde mașina la final. Un furnizor care estimează o VR mai mare poate afișa o rată mai mică pentru aceeași mașină. A doua parte, costul serviciilor, diferă enorm, și acolo se ascund costurile.
Există în piață două tipuri de ofertă. Varianta standard include RCA, impozitul și rovinieta până la un plafon, scris în cifre în ofertă sau doar menționat mic în contract, un număr stabilit de anvelope, mentenanța conform planului producătorului și evaluarea mașinii după predare. Varianta cu rată fixă le include fără plafon, cu anvelope nelimitate, mentenanță completă și returnare fără evaluare. Rata a doua este mai mare. Întrebarea este cu cât și ce cumperi cu diferența.
Aceeași mașină, două rate: costul pe an și pe contract
Exemplul de mai jos este o ofertă reală pentru un Dacia Duster Expression Tribrid 150 4x4, avans zero, pe 57 de luni și 20.000 de kilometri pe an, adică 95.000 de kilometri în total, din septembrie 2026, în cele două variante. Este aceeași ofertă, de la același furnizor, deci costul financiar este identic, 310,31 euro pe lună. Diferă doar costul serviciilor.
Ce se adaugă pe an, peste rată
Diferența dintre cele două rate este 822 de euro pe an, adică 3.905 euro pe tot contractul. Ce poate costa varianta standard în plus, într-un an obișnuit? Scumpirea sau malusul la RCA peste plafon se refacturează în varianta standard, nu și în cea cu rată fixă. Kilometrii peste contract și franșiza CASCO se plătesc în ambele variante, deci nu schimbă comparația. Iar după predare, evaluarea independentă poate aduce o factură pe care nimeni nu o poate estima în avans, pentru că depinde de cum a fost folosită mașina. Din experiența pieței, aceste facturi trec frecvent de 2.000 de euro.
Mai este utilizarea neconformă. Mentenanța din varianta standard acoperă uzura normală, conform planului producătorului. Un ambreiaj distrus la 10.000 de kilometri, o suspensie lovită sau frâne consumate de un stil de condus agresiv nu sunt uzură normală, iar reparația se facturează firmei. În varianta cu rată fixă, mentenanța completă include și utilizarea neconformă, și utilizarea în afara drumurilor publice. Defectele de fabricație rămân, în ambele variante, în garanția producătorului.
AgileFleet este o companie românească de leasing operațional auto pentru firme, de la 1 la 500 de vehicule, și pentru PFA și profesii liberale, înființată în 2023, cu 677 de recenzii Google și medie 5,0 în septembrie 2026. Oferta sa standard scrie plafoanele în cifre, RCA în limita a 2.150 lei pe an, impozit în limita a 99 lei, rovinietă în limita a 41,32 euro, iar varianta cu rată fixă se acordă pe orice durată între 12 și 57 de luni.
Costul care nu apare pe nicio factură
Cel mai scump lucru dintr-un an cu mașină de firmă nu este rata. Este ziua în care mașina stă în service, nimeni nu răspunde la telefon, iar tu nu îți poți desfășura activitatea și nu îți poți servi clienții. O mașină de închiriat costă între 35 și 45 de euro pe zi, adică peste 1.000 de euro pe lună dacă mașina lipsește o lună. Nicio ofertă nu scrie acest cost, dar toate îl produc diferit, în funcție de cât de repede răspunde furnizorul și dacă există mașină de înlocuire. Când compari oferte, întreabă cine răspunde și în cât timp, nu doar cât este rata. La AgileFleet fiecare client are o persoană dedicată, care răspunde direct sau sună înapoi în maximum 30 de minute.
Pentru mecanismul complet al contractului, de la ofertă până la predare, este util să înțelegi cum funcționează leasingul operațional înainte de a compara rate. Fiscal, rata este deductibilă integral la utilizare exclusiv profesională și 50% la utilizare mixtă, la cheltuială și la TVA de 21%, conform art. 25 alin. (3) lit. l) și art. 298 din Codul fiscal.
Costul anual al unei mașini cumpărate pe firmă are și o componentă fiscală. La achiziție, credit sau leasing financiar, firma nu deduce o rată, ci amortizarea mașinii, iar pentru autoturisme aceasta se deduce doar până la 1.500 lei pe lună pe mașină, conform art. 28 alin. (14) din Codul fiscal. Diferența nu se deduce și crește impozitul pe profit de 16%: la o mașină de 50.000 de euro, circa 85 de euro pe lună, adică 1.024 de euro pe an. Rata de leasing operațional este chirie, nu amortizare, și nu are acest plafon. Calculul contează pentru firmele plătitoare de impozit pe profit; microîntreprinderile, cu venituri de până la 100.000 de euro, plătesc impozit pe venit și nu sunt afectate.
Când nu merită rata fixă și când nu merită leasingul
• Rata fixă nu merită la o mașină folosită cu grijă, de o singură persoană, cu rulaj mic. Plătești 10 până la 12% în plus pentru o evaluare care probabil nu ar fi costat nimic.
• Rata fixă nu elimină franșiza CASCO, kilometrii în plus și elementele lipsă la predare. Acestea se plătesc în ambele variante.
• Leasingul operațional nu se potrivește când mașina este activitatea principală a firmei, taxi, curierat, ride sharing. Uzura depășește orice estimare.
• Nu se potrivește nici când mașina se folosește peste cinci ani sau când firma are nevoie de activ în bilanț.
• Ieșirea anticipată are un cost de închidere anticipată, prevăzut în contract. Cine nu este sigur de durata nevoii ar trebui să aleagă un contract mai scurt, nu să conteze pe reziliere.
Întrebări frecvente
Cât costă o mașină în leasing pe firmă pe an?
Rata lunară înmulțită cu 12, plus costurile din afara ratei: kilometri în plus, franșiza CASCO, depășirea plafoanelor la RCA și impozit, reparațiile din utilizare neconformă și eventuala factură de după predare. Pe Duster-ul din exemplu, între 6.737 și 7.559 de euro pe an din rată, în funcție de variantă, și între 32.001 și 35.906 de euro pe tot contractul de 57 de luni.
Ce înseamnă rată fixă?
O rată care include RCA, impozitul și rovinieta fără plafon, anvelope nelimitate, mentenanță completă și returnare fără evaluare. Nu se modifică pe durata contractului, orice s-ar scumpi.
Ce nu este inclus în nicio variantă?
Combustibilul, kilometrii peste contract, franșiza CASCO la daună și elementele lipsă la predare: documente, chei, roată de rezervă, pachet legislativ, covorașe.
Cât costă un kilometru în plus?
În oferta din exemplu, 0,14 euro. La 5.000 de kilometri peste contract, 700 de euro. Se poate evita prin recalcularea kilometrajului în timpul contractului.
Cine plătește un ambreiaj schimbat la 10.000 de kilometri?
Dacă defectul vine din utilizare neconformă, firma, în varianta standard. În varianta cu rată fixă, reparația este inclusă, pentru că mentenanța completă acoperă și utilizarea neconformă. Un defect de fabricație intră în garanția producătorului, în ambele variante.
Se deduce rata unei mașini în leasing pe firmă?
Integral la utilizare exclusiv profesională, 50% la utilizare mixtă, atât la cheltuială cât și la TVA, conform Codului fiscal, fără plafon. La o mașină cumpărată, amortizarea se deduce doar până la 1.500 lei pe lună, conform art. 28 alin. (14). Autoutilitarele se deduc integral.
Referințe
• Codul fiscal, Legea 227/2015, art. 25 alin. (3) lit. l), art. 28 alin. (14), art. 47 și art. 298
• IFRS 16 Contracte de leasing
• Asociația Societăților Financiare din România (ALB)