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Economie· 2 min citire

ROBOR la trei luni a urcat la 5,93%, cel mai mare nivel din ultimele șapte luni, pe fondul tensiunilor politice

Indicele ROBOR determina ratele si dobânzile

Indicele ROBOR determina ratele si dobânzile

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat24 sept. 2026, 16:30
Actualizat24 sept. 2026, 16:42

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează o serie de rate bancare ale românilor, a crescut joi pentru a doua zi la rând, atingând cotația de 5,93, cea mai mare din ultimele aproape șapte luni. Maximul precedent a fost consemnat pe 4 martie 2026. Analiștii fac legătura între majorarea ROBOR și devalorizarea leului în fața euro, după o perioadă de acalmie, pe fondul tensiunilor și incertitudinilor de pe scena politică.

Datele BNR publicate joi, 24 septembrie arată că indicele ROBOR la 3 luni a crescut față de ziua precedentă, de la 5,85% la 5,93%, după ce a stagnat la valoarea de 5,84% încă din 21 mai 2026.

Valoarea consemnată joi este cea mai mare din ultimele aproape șase luni, în data de 4 martie fiind consemnată o valoare a ROBOR la 3 luni de 5,94%.

Totuși, prin comparație cu valoarea din septembrie 2025, indicele interbancar este mai mic. În data de 24 septembrie anul trecut, valoarea ROBOR era de 6,54%, potrivit datelor oficiale publicate de BNR.

Ratele care se calculează în funcție de ROBOR la 3 luni (ROBOR 3M) sunt creditele în lei cu dobândă variabilă acordate înainte de mai 2019 – în special creditele de consum și o parte din creditele ipotecare vechi. Dobânda acestor credite = ROBOR 3M + marja fixă din contract.

Numărul românilor cu credite legate de ROBOR a scăzut mult în ultimii ani, la circa 152.000, o parte trecând la noul indice IRCC.

La final de T1/2025 erau peste 191.000 de persoane fizice cu credite legate de ROBOR, iar în primăvara anului 2022 erau aproape 490.000 de debitori, cumulat, cu credite ipotecare standard, ipotecare Prima Casă și credite de consum legate de indicele ROBOR, conform datelor BNR transmise ZF.

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