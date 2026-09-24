ROBOR la trei luni a urcat la 5,93%, cel mai mare nivel din ultimele șapte luni, pe fondul tensiunilor politice

Publicat 24 sept. 2026, 16:30 Actualizat 24 sept. 2026, 16:42

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează o serie de rate bancare ale românilor, a crescut joi pentru a doua zi la rând, atingând cotația de 5,93, cea mai mare din ultimele aproape șapte luni. Maximul precedent a fost consemnat pe 4 martie 2026. Analiștii fac legătura între majorarea ROBOR și devalorizarea leului în fața euro, după o perioadă de acalmie, pe fondul tensiunilor și incertitudinilor de pe scena politică.

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