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Economie· 2 min citire

Euro atinge un nou maxim istoric față de leu. Moneda europeană a ajuns miercuri la 5,2788 lei

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 sept. 2026, 14:19

Euro a atins miercuri, 23 septembrie, un nou maxim istoric în raport cu leul. Banca Națională a României (BNR) a anunțat un curs de 5,2788 lei pentru un euro, în creștere semnificativă față de cotația de 5,2647 lei/euro din ziua precedentă. Pe piața interbancară, moneda europeană a urcat până la 5,2792 lei.

Curs euro-leu: 5,2788 lei la BNR

Potrivit cursului de referință publicat miercuri, euro s-a apreciat cu 0,0141 lei față de ziua precedentă, când BNR anunțase o valoare de 5,2647 lei/euro.

Pe piața valutară interbancară, euro a ajuns la 5,2792 lei, în timp ce cotația raportată în cursul dimineții se afla, de asemenea, la niveluri foarte apropiate de pragul de 5,28 lei.

Evoluția vine după o perioadă în care moneda europeană a înregistrat o creștere graduală față de leu. La sfârșitul lunii august, cursul BNR era de 5,2586 lei/euro, iar în 22 septembrie ajunsese la 5,2647 lei/euro.

Dolarul și francul elvețian s-au apreciat și ele

Presiunea asupra leului s-a reflectat și în cotațiile celorlalte valute importante. Dolarul american a urcat miercuri la 4,6265 lei, de la 4,5934 lei în ședința precedentă. Francul elvețian a fost cotat la 5,6205 lei, în timp ce lira sterlină a ajuns la 6,1442 lei, potrivit datelor publicate de BNR.

Andrei Caramitru: „Piețele financiare s-au revoltat”

Evoluția cursului a fost comentată și de analistul Andrei Caramitru, care a legat deprecierea leului de incertitudinile privind formarea unui nou guvern și de reacția piețelor financiare.

Într-o postare pe Facebook, Caramitru a susținut că „piețele financiare s-au revoltat și acum acționează”, făcând referire la ceea ce el a descris drept o prezentare nefavorabilă la New York și la semnalele privind dificultățile unui eventual guvern reformist de a obține o majoritate.

Analistul a afirmat, de asemenea, că BNR ar fi ajuns într-o situație dificilă în ceea ce privește apărarea leului și a indicat nivelul de 5,30 lei/euro drept următor prag urmărit de piață. Acestea sunt însă evaluările lui Caramitru și nu reprezintă o prognoză oficială a BNR.

Caramitru a mai susținut că randamentele titlurilor de stat au crescut și că presiunea de vânzare asupra activelor românești este ridicată. În același context, el și-a exprimat opinia că un eventual guvern condus de Mureșan ar putea trece, argumentând că presiunea financiară ar putea influența deciziile politice.

Ce urmăresc piețele

Depășirea pragului de 5,27 lei/euro aduce cursul într-o zonă record, iar nivelul de 5,30 lei/euro devine un reper urmărit de participanții la piață. Evoluția efectivă a cursului va depinde însă de cererea și oferta de valută, de fluxurile de capital și de evoluțiile economice și politice din perioada următoare.

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