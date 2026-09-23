Euro atinge un nou maxim istoric față de leu. Moneda europeană a ajuns miercuri la 5,2788 lei

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 sept. 2026, 14:19

Euro a atins miercuri, 23 septembrie, un nou maxim istoric în raport cu leul. Banca Națională a României (BNR) a anunțat un curs de 5,2788 lei pentru un euro, în creștere semnificativă față de cotația de 5,2647 lei/euro din ziua precedentă. Pe piața interbancară, moneda europeană a urcat până la 5,2792 lei.

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