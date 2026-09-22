De ce este deranjat Romprest de taxa de salubritate. Hatmanu acuză un mecanism prin care gunoiul „se înmulțește pe hârtie”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 sept. 2026, 19:44

Viceprimarul Sectorului 1, Iulian Hatmanu, susține că vechiul contract de salubritate cu Romprest ar fi permis majorarea facturilor prin transformarea tonelor de gunoi în metri cubi folosind un indicator de densitate avantajos pentru operator. Potrivit oficialului, tocmai eliminarea acestui mecanism, prin noua taxă de salubritate calculată după regulile ANRSC, ar explica opoziția companiei față de noul sistem.

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