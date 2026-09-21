România, pe locul 3 în UE la riscul de sărăcie sau excluziune socială. Peste un sfert din populație, afectată

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 sept. 2026, 08:11

Peste 92 de milioane de europeni se aflau în 2025 în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar România rămâne printre cele mai afectate state din Uniunea Europeană. Cu o rată de 27,4%, țara noastră ocupă locul al treilea în UE, după Bulgaria și Grecia.

Distribuie articolul