Statistici îngrijorătoare: România are printre cele mai mari rate de sărăcie în rândul familiilor cu copii. Cum arată harta excluziunii sociale în UE

Sursă: Realitatea.net

Unul din cinci europeni a fost expus riscului de sărăcie sau excluziune socială în 2025, iar România se află din nou printre statele cu cele mai ridicate niveluri, alături de Bulgaria și Grecia, potrivit datelor Eurostat.

În total, 92,7 milioane de persoane din Uniunea Europeană, adică 20,9% din populație, s-au aflat în această situație. Este o ușoară scădere față de 2024, când erau 93,3 milioane de persoane (21%).

Unde se află România în clasamentul european

România rămâne în partea de sus a clasamentului privind riscul de sărăcie și excluziune socială. Datele arată că:

– Bulgaria are cea mai mare pondere: 29%

– Grecia urmează cu 27,5%

– România este foarte aproape, cu 27,4%

La polul opus, cele mai mici procente se înregistrează în:

– Cehia: 11,5%

– Polonia: 15%

– Slovenia: 15,5%

Cine este cel mai expus riscului de sărăcie

La nivelul Uniunii Europene, diferențele apar și în funcție de gen și vârstă. Femeile sunt mai afectate decât bărbații:

– 21,9% dintre femei

– 19,8% dintre bărbați

Cea mai vulnerabilă categorie este cea a tinerilor între 18 și 24 de ani, unde riscul ajunge la 26,3%. În schimb, persoanele de peste 65 de ani au cel mai mic risc, de 18,8%. Un alt aspect important ține de structura gospodăriilor. Peste 22% dintre europenii care trăiesc în familii cu copii dependenți sunt expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială. Este un procent mai mare decât în cazul gospodăriilor fără copii, unde rata este de 19,8%.

Diferențele între țări sunt însă mari. În cazul familiilor cu copii:

– Spania ajunge la 29,9%

– România la 29,4%

În contrast, cele mai mici valori sunt în:

– Cipru: 12,2%

– Țările de Jos: 11,7%

– Slovenia: 10,4%

Chiar dacă la nivel european se vede o ușoară îmbunătățire, cifrele arată că problema rămâne una majoră. Pentru România, poziționarea constantă în topul țărilor cu risc ridicat arată că diferențele sociale și economice continuă să fie o provocare, mai ales pentru familiile cu copii și pentru tineri.