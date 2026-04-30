Mihail Neamțu, dezvăluiri despre actualele jocuri politice: „Am fost sunat dacă sunt dornic să schimb tricoul. Liberalii sunt disperați”

Sursă: Realitatea PLUS

Mișcare halucinantă din partea liberalilor înainte de votul moțiunii de cenzură. Mihail Neamțu susține că i s-a promis o funcție în guvern dacă va susține actuala coaliție și pe Bolojan. Mai mult decât atât și alți parlamentari din opoziție ar fi primit astfel de oferte din partea PNL București ca moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan să nu treacă.

„Am primit un telefon de la un membru PNL, pot să spun că e cineva din filiala PNL București care m-a abordat, mi-a spus că are o propunere să-mi facă dacă sunt dispus să schimb tricoul și să susțin actuala coaliție.

Am fost întrebat dacă sunt dornic să schimb tricoul, și să îmbrățișez doctrina național-liberală, fără să se apuce cineva să vorbească despre funcție. Am spus că nu fac așa ceva și discuția a durat câteva secunde.

O carieră, o carieră, o perspectivă în zona guvernamentală și probabil de ce nu, funcții într-un partid. A fost vorba de o perspectivă politică pe care eu mi-o prezentau ca fiind mai optimistă decât cu AUR, care vezi Doamne este un partid nefrecventabil.

Advertising

Advertising

Oamenii sunt disperați. Știți ce am înțeles din chestiunea asta? Nu că ne-am sui valoros sau mai știu ce, am înțeles că pur și simplu ce am înțeles este că cei de la PNL sunt disperați. Și că există o foarte mare temere că domnul Bolojan va pierde guvernarea.”, a declarat Mihail Neamțu la Realitatea PLUS.