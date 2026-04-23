PSD: „Bolojan încalcă Constituția prin rămânerea în fruncție!”

„Gestul pe care noi astăzi îl facem formal este acela de retragerea miniștrilor din guvern atâta timp cât Bolojan este prim-ministru.

În mod normal, după acest gest, premierul are două variante. Ori să-și dea demisia și atunci tot guvernul încetează a mai exista, adică devine un guvern interimar, ori să continue și să numească miniștrii interimari, miniștrii care sunt deja validați de parlament de la celelalte partide.

În schimb, în acel moment, se schimbă structura politică a guvernului, ceea ce iară contravine Constituției pentru că guvernul devine ilegitim. Nu am plecat la acest drum intrând în opoziție directă.”, a transmis Adrian Câciu.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la

https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026