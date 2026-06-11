Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Ministrul Diana Buzoianu trebuie să plece astăzi, nu mâine sau lunea viitoare!”

Sursă: Realitatea.Net

Deputatul AUR, Valeriu Munteanu, solicită plecarea de urgență din fruntea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a ministrului interimar Diana Buzoianu. Potrivit lui Valeriu Munteanu, deciziile manageriale contradictorii ale ministrului USR de a demite directori de la instituțiile statutului care au fost numiți de același ministru denotă un haos administrativ de nepermis.

„Diana Buzoianu a eșuat. Astăzi vrea să-l demită pe directorul general al Apelor Române, Doru Cazan, pe care tot dumneaei l-a numit în funcție acum doar câteva luni. Motivul invocat este că acesta a prelungit mandatul directoarei din Olt, într-un județ unde au fost descoperite două balastiere ilegale uriașe, care ar fi funcționat ani de zile sub ochii autorităților.

Nu este prima dată când asistăm la acest spectacol al incompetenței. Același lucru s-a întâmplat recent și la Romsilva: Diana Buzoianu a organizat concursul, a validat noul director, iar după câteva săptămâni a cerut demiterea propriului om. Dacă cei pe care îi selectează și îi promovează sunt atât de slabi și ineficienți, atunci problema nu este la ei, ci la ministrul care îi numește.

Diana Buzoianu este deja un ministru demis. Fiecare zi în plus petrecută la Ministerul Mediului înseamnă haos administrativ, instabilitate și decizii contradictorii. România are nevoie de competență și responsabilitate, nu de experimente USR. Diana Buzoianu trebuie să plece chiar astăzi”, a declarat deputatul AUR, Valeriu Munteanu.

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