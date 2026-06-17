Petrișor Peiu: „Nicușor Dan trebuie să își schimbe discursul pe care l-a avut până acum față de AUR”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 iun. 2026, 11:25

Scena politică de la București rămâne blocată, iar tensiunile ating cote maxime înainte de votul crucial din Parlament pentru învestirea noului Guvern. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR și prim-vicepreședinte al partidului, a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan și a stabilit condiții drastice pentru orice formă de dialog politic.

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