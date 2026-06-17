Petrișor Peiu: „Nicușor Dan trebuie să își schimbe discursul pe care l-a avut până acum față de AUR”

Scena politică de la București rămâne blocată, iar tensiunile ating cote maxime înainte de votul crucial din Parlament pentru învestirea noului Guvern. Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR și prim-vicepreședinte al partidului, a lansat un atac dur la adresa președintelui Nicușor Dan și a stabilit condiții drastice pentru orice formă de dialog politic.
Declarația fermă a liderului suveranist vine în contextul în care Adrian Veștea (PNL) a anunțat recent, în direct la Realitatea Plus, că nu exclude negocieri cu AUR pentru formarea unei majorități guvernamentale.
„Nu există nicio opțiune să votăm politicile lui Bolojan”
Petrișor Peiu a tăiat din fașă orice entuziasm al liberalilor, precizând că partidul condus de George Simion nu va susține sub nicio formă un cabinet care continuă linia politică actuală. Liderul AUR a anunțat o decizie radicală de boicot pentru ziua votului din Parlament.
„Nu există pentru noi nicio opțiune să votăm un guvern cu aceleași politici de guvernare ca ale lui Ilie Bolojan. Cred că nimeni din AUR nu va vota acest Guvern. Rămânem în bănci la vot și nu votăm”, a declarat tranșant Petrișor Peiu.
Condiția AUR pentru Nicușor Dan: Scuze publice pentru jigniri
Pe lângă refuzul clar de a susține programul economic al PNL, AUR condiționează orice discuție viitoare de o schimbare radicală de atitudine din partea șefului statului. Peiu a subliniat că discursul public al lui Nicușor Dan la adresa suveraniștilor a degradat complet punțile de comunicare.
„Cum să votăm, odată ce Nicușor Dan ne jignește de fiecare dată? Trebuie să își schimbe discursul pe care l-a avut până acum față de AUR. Să își ceară scuze! În momentul în care își va cere scuze public, inclusiv în fața alegătorilor noștri, abia atunci formațiunea noastră va fi deschisă la negocieri”, a punctat prim-vicepreședintele AUR.
Obiectivul final rămâne neschimbat: Alegeri anticipate
În ciuda invitațiilor la dialog venite din partea anumitor tabere din PNL, AUR își menține strategia de a nu intra în formule de compromis care să prelungească actuala criză politică din Parlament.
Petrișor Peiu a concluzionat prin a reitera poziția oficială a partidului, amintind că singura soluție legitimă pe care o vede formațiunea suveranistă în acest moment este întoarcerea la urne: „AUR își menține cu fermitate obiectivul de a avea alegeri anticipate”.