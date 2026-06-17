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Politica· 2 min citire
Lider PSD, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Nu cu Veștea te bați, ci cu românii. Ai luat România prizonieră. Pleacă”
FOTO: Arhivă
Publicat17 iun. 2026, 12:24
Actualizat17 iun. 2026, 12:28
Mihai Fifor, liderul PSD Arad, a lansat miercuri un nou atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că a luat România prizonieră. Social-democratul a subliniat că în aceste momente Ilie Bolojan nu se luptă cu Adrian Veștea, premierul desemnat să formeze noul Guvern, ci cu românii și i-a cerut să plece.
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