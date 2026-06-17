Lider PSD, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Nu cu Veștea te bați, ci cu românii. Ai luat România prizonieră. Pleacă”

Publicat 17 iun. 2026, 12:24 Actualizat 17 iun. 2026, 12:28

Mihai Fifor, liderul PSD Arad, a lansat miercuri un nou atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că a luat România prizonieră. Social-democratul a subliniat că în aceste momente Ilie Bolojan nu se luptă cu Adrian Veștea, premierul desemnat să formeze noul Guvern, ci cu românii și i-a cerut să plece.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre atacPSDilie bolojan