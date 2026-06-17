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Politica· 2 min citire

Lider PSD, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Nu cu Veștea te bați, ci cu românii. Ai luat România prizonieră. Pleacă”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iun. 2026, 12:24
Actualizat17 iun. 2026, 12:28

Mihai Fifor, liderul PSD Arad, a lansat miercuri un nou atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că a luat România prizonieră. Social-democratul a subliniat că în aceste momente Ilie Bolojan nu se luptă cu Adrian Veștea, premierul desemnat să formeze noul Guvern, ci cu românii și i-a cerut să plece.

”Ai luat România prizonieră, Bolojane”

”Pleacă, Ilie Bolojan! Pleacă! Nu cu Veștea te bați. Nu cu PSD. Nu cu o parte din PNL.

De aproape un an te bați cu românii. Cu milioanele de români umiliți, împinși spre disperare de „reformele” tale. De această haiducie pe rit nou, în care ai luat de la cei amărâți ca să umfli burțile privilegiaților tăi. Ale celor așezați la masa puterii.

Ai luat România prizonieră, Bolojane! Ai blocat țara într-o goană oarbă după putere, într-o cursă cu pedala la podea spre zid. E timpul să te oprești.

Dacă vrei să te faci praf de zid, n-ai decât. Dar lasă România în pace. Lasă românii în pace.

Pleacă!”, a scris Mihai Fifor, pe Facebook.

”Ai fost și vei rămâne unul dintre cei mai slabi premieri ai României”

Fostul ministru al Apărării a subliniat că Ilie Bolojan a fost și va rămâne unul dintre cei mai slabi premieri ai României din istoria recntă.

”Ai fost și vei rămâne unul dintre cei mai slabi premieri ai României din istoria recentă. Un politician mărunt, măcinat de resentimente, complexe și de o sete nestăvilită de putere.

Ai fluturat luni de zile spectrul „junk”, încercând să sperii o țară întreagă. Dar realitatea este că tocmai politicile tale împing România în junk. Cu fiecare zi de blocaj. Cu fiecare oră în care continui să ocupi Palatul Victoria împotriva oricărei logici politice și economice.

Auzi vocile miilor de oameni care strigă acum sub ferestrele tale, Ilie Sărăcie?

Cu ei te lupți. Nu cu PSD. Nu cu Veștea. Nu cu adversarii tăi politici. Cu românii.

Cu cei care plătesc facturile mai mari. Cu cei care văd cum nivelul de trai s-a prăbușit. Cu cei care au ajuns să nu mai creadă în minciunile tale și în propaganda construită în jurul tău. Cu cei cărora le-ai furat și ultima speranță. Cu cinismul omului mic.

Asta este bătălia pe care ai ales-o. Și ai pierdut-o.

S-a terminat, Ilie Bolojan!

Pleacă!”, a mai spus liderul PSD.

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