UDMR ar fi vândut votul pentru Guvernul Veștea după ce Magyar ar fi bătut palma cu Bolojan pentru gazele de la Neptun Deep - SURSE

Publicat 17 iun. 2026, 12:59 Actualizat 17 iun. 2026, 13:00 Sursă Realitatea PLUS

UDMR nu ar mai susține viitorul guvern condus de Adrian Veștea din cauza unor negocieri purtate pe tema gazelor de la Neptun Deep și a OMV, potrivit unor informații apărute pe surse, citate de Realitatea PLUS. Formațiunea s-ar fi răzgândit și ar fi anunțat încă de ieri că nu intră la guvernare și nu va vota noul executiv.

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