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Politica· 1 min citire

UDMR ar fi vândut votul pentru Guvernul Veștea după ce Magyar ar fi bătut palma cu Bolojan pentru gazele de la Neptun Deep - SURSE

Kelemen Hunor

Kelemen Hunor

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iun. 2026, 12:59
Actualizat17 iun. 2026, 13:00
SursăRealitatea PLUS

UDMR nu ar mai susține viitorul guvern condus de Adrian Veștea din cauza unor negocieri purtate pe tema gazelor de la Neptun Deep și a OMV, potrivit unor informații apărute pe surse, citate de Realitatea PLUS. Formațiunea s-ar fi răzgândit și ar fi anunțat încă de ieri că nu intră la guvernare și nu va vota noul executiv.

Potrivit acelorași informații, UDMR ar fi „vândut votul” după ce Peter Magyar ar fi ajuns la o înțelegere cu Ilie Bolojan pentru gazele de la Neptun Deep.

Negocieri pe surse în jurul gazelor de la Neptun Deep

Miza discuțiilor este legată de gazele de la Neptun Deep, proiect considerat important din punct de vedere energetic. Potrivit informațiilor prezentate, înțelegerea dintre Peter Magyar și Ilie Bolojan a cântărit decisiv în schimbarea poziției UDMR față de viitorul guvern. UDMR anunțase încă de ieri că nu va merge la guvernare și că nu va susține noul executiv. Decizia vine într-un moment sensibil, în care fiecare vot contează pentru formarea majorității necesare instalării Guvernului Adrian Veștea.

Kelemen Hunor, legătura cu Viktor Orban și presiunile din Ungaria

În ecuația politică apare și legătura dintre Kelemen Hunor și Viktor Orban. Liderul UDMR a fost un susținător al acestuia în alegerile pentru premierul Ungariei, iar după victoria lui Peter Magyar și câștigarea Parlamentului, acesta a fost chemat de urgență în Ungaria pentru explicații.

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