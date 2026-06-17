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Politica· 1 min citire
UDMR ar fi vândut votul pentru Guvernul Veștea după ce Magyar ar fi bătut palma cu Bolojan pentru gazele de la Neptun Deep - SURSE
Kelemen Hunor
Publicat17 iun. 2026, 12:59
Actualizat17 iun. 2026, 13:00
SursăRealitatea PLUS
UDMR nu ar mai susține viitorul guvern condus de Adrian Veștea din cauza unor negocieri purtate pe tema gazelor de la Neptun Deep și a OMV, potrivit unor informații apărute pe surse, citate de Realitatea PLUS. Formațiunea s-ar fi răzgândit și ar fi anunțat încă de ieri că nu intră la guvernare și nu va vota noul executiv.
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