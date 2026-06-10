Niculina Stelea (senator AUR): „Ministerul Finanțelor a plătit 18 milioane de euro ca urmare a sentinței din dosarul Pfizer”

Senatorul AUR Niculina Stelea, membră în Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, anunță că Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, că a făcut o plată de aproximativ 18 milioane de euro ca urmare a deciziei din 1 aprilie a Tribunalului de primă instanță francofon din Bruxelles.

Această sumă reprezintă 3% (taxa de grefă) din valoarea totală a despăgubirilor de aproape 600 de milioane de euro care au fost reținute în sarcina statului român. Cei 18 milioane de euro se adaugă principalului de plată, dar și dobânzilor calculate deja pe care România ar trebui să le plătească gigantului pharma. În cazul în care țara noastră nu achita această taxă de grefă, se aplicau penalități suplimentare de 10%.

„În aceste zile în care Guvernul se află în chinurile facerii, departe de lumina reflectoarelor mass media, se desfășoară operațiuni financiare netransparente prin care se sting anumite obligații. Achitarea acestor 18 milioane de euro către Tribunalul de la Bruxelles ne arată dorința de a îngropa responsabilitatea față de ceea ce este o uriașă gaură în Bugetul de stat. Este halucinant că ajungem să plătim sume colosale, să nu ni se spună că acest lucru se întâmplă și nimeni să nu răspundă.

Cei vinovați pentru această stare de fapt (premierii Cîțu, Ciucă și Ciolacu, miniștrii Sănătății Voiculescu, Mihăilă, Rafila) trebuie trași la răspundere în solidar inclusiv pentru această plată uriașă, care, atenție, nu merge către acoperirea datoriei către Pfizer, ci către Tribunalul din Bruxelles. Ca să vă faceți o idee de comparație, întreg câștigul anual din introducerea contribuția la asigurările sociale de sănătate pentru indemnizațiile mamelor aflate în perioada de creștere a copilului se situează la 75 de milioane de euro. Deci, Ministerul Finanțelor a plătit un sfert din această sumă, din start”, a declarat Niculina Stelea, secretar executiv al Senatului României.

Reprezentanta AUR susține că Guvernul va trebui să plătească în total 1,25 miliarde de euro către compania americană Pfizer.

„Statul român nu a contestat decizia Tribunalului de primă instanță de la Bruxelles, recunoscând astfel valoarea datoriei impuse: 600 de milioane de euro principalul și alte aproximativ 650 de milioane de euro dobânzile și penalitățile. Ministrul Sănătății de la acel moment, Alexandru Rogobete, susținut de Premierul Bolojan a declarat că intenționează să negocieze această datorie și să obțină medicamente în schimbul banilor.

Pe motiv de cădere a Guvernului, dar și de discuții informale nefinalizate, se pare că negocierea cu Pfizer a căzut și că România va trebui să plătească toată suma. Ca atare, îi cer ministrului Finanțelor, domnul Alexandru Nazare, să spună public dacă, la nivelul instituției pe care o conduce, s-a elaborat deja un scadențar privind plățile care urmează să fie făcute către Pfizer, care este suma totală și care este calendarul”, a concluzionat senatorul Niculina Stelea.

Reamintim faptul că, pe 1 aprilie 2026, un tribunal din Bruxelles a condamnat, în primă instanță, România și Polonia să plătească un sold restant pentru vaccinurile anti-Covid comandate de la Pfizer/BioNTech, în valoare de 600 de milioane de euro (România) și 1,3 miliarde de euro (Polonia).

De asemenea, DNA a anunțat în decembrie 2023 deschiderea unui dosar privind achiziția acestor vaccinuri, anchetați fiind fostul Prim-ministru Florin Cîțu (PNL) și foștii miniștri ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă (USR).

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