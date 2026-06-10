Eugen Tomac, mesaj de ultim moment după o nouă rundă de negocieri: ”Sunt pregătit să fac compromisuri”

Premierul desemnat Eugen Tomac a făcut declarații la ieșirea de la o nouă rundă de negocieri cu partidele politice, în cadrul discuțiilor privind formarea viitorului guvern. Acesta a subliniat că dialogul cu formațiunile parlamentare continuă și că este dispus să accepte compromisuri pentru deblocarea situației politice.

„Am revenit astăzi pentru că am cerut timp”

Eugen Tomac a explicat că reluarea discuțiilor vine după solicitări suplimentare de clarificări din partea partidelor cu privire la prioritățile sale și la structura viitorului executiv.

„Am revenit astăzi tocmai pentru că am cerut timp acolo unde au existat solicitări de explicații suplimentare cu privire la prioritățile pe care le am. Așa cum am promis ieri am revenit astăzi. Am avut o discuție foarte bună la grupul minorităților naționale, înțeleg foarte bine așteptările pe care le au, mă bucur că deputații și senatorii români conștientizează tot mai mult gravitatea situației în care se află țara.

Le-am prezentat și lista de miniștri pe care îi propun, și evident că voi continua și astăzi, și mâine, și în zilele următoare oricât va fi necesar să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare, pentru că îmi doresc să deblocăm această situație tensionată și extrem de complicată în care se află țara. Sunt pregătit să găsim un compromis. Subliniem încă o dată: un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, predictibilitate și o perspectivă clară în ceea ce privește viitorul imediat.

Am spus cât se poate de clar că îmi doresc ca acest guvern să fie format din specialiști, oameni cu experiență care au capacitatea de a gestiona într-o perioadă extrem de complicată, cu foarte multe urgențe, ministerele pentru care i-am propus. Dar, acolo unde există neclarități, nemulțumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele și putem propune alte persoane agreate de toată lumea.”

Discuții zilnice cu liderii politici

Întrebat dacă urmează o nouă rundă de consultări, premierul desemnat a precizat că dialogul cu partidele este unul constant.

„Eu discut cu lideri politici în fiecare zi și evident că prin acest mesaj pe care îl transmit îi asigur pe toți liderii politici de toată buna mea credință și de disponibilitatea de a discuta fiecare membru propus pentru viitorul guvern astfel încât să nu existe niciun fel de răstălmăcire a bunelor mele intenții.”

Semnale de la partide și căutarea unui compromis

Chestionat cu privire la eventuale schimbări de poziție din partea PNL, PSD și UDMR, Eugen Tomac a spus că este în contact permanent cu toate formațiunile.

„Tot ce pot să spun este că sunt în contact permanent cu toate partidele și îmi exprim încă o dată disponibilitatea de a discuta găsirea oricărui compromis. Evident că există nuanțe importante și de aceea îmi păstrez încrederea că putem găsi o soluție politică pentru că este o responsabilitate comună. Și a mea, și a partidelor politice să eliminăm elementele care au ținut departe clasa politică de găsirea unei soluții care să ofere o majoritate țării, și tocmai de aceea insist pe această chestiune.”

Deschidere pentru modificarea listei de miniștri

În ceea ce privește componența viitorului guvern, premierul desemnat a transmis că este dispus să ajusteze propunerile inițiale pentru a facilita formarea unei majorități.

„Pentru a reuși să eliminăm orice fel de formă de dezbatere sunt dispus să discut cu forțele politice fiecare membru propus tocmai pentru că îmi doresc să depășim această etapă, pentru că îmi doresc să oferim României un guvern cu puteri depline pentru a gestiona urgențele pe care le are această țară.”

Acesta a adăugat că o posibilă soluție de compromis ar putea include nu doar miniștri, ci și secretari de stat din afara partidelor.

„Pentru că a existat această dezbatere publică cu privire la componența cabinetului, inclusiv la nivel de secretar de stat, eu cred că o soluție rezonabilă și corectă este să avem nu doar miniștri din afara partidelor politice, ci inclusiv secretari de stat, pentru a face lucrurile cât mai eficiente.”