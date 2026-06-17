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Politica· 1 min citire
Calendarul învestirii Guvernului Veștea: când ar putea prelua oficial puterea noul Executiv - SURSE
Adrian Veștea
Publicat17 iun. 2026, 08:27
SursăRealitatea PLUS
Se conturează pașii pentru instalarea Guvernului Veștea. Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, astăzi ar urma să fie prezentată lista completă a miniștrilor, iar în cursul zilei aceștia vor fi audiați în comisiile de specialitate din Parlament. În paralel, continuă negocierile pentru asigurarea unei majorități care să susțină noul Executiv.
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