Calendarul învestirii Guvernului Veștea: când ar putea prelua oficial puterea noul Executiv - SURSE

Publicat 17 iun. 2026, 08:27 Sursă Realitatea PLUS

Se conturează pașii pentru instalarea Guvernului Veștea. Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, astăzi ar urma să fie prezentată lista completă a miniștrilor, iar în cursul zilei aceștia vor fi audiați în comisiile de specialitate din Parlament. În paralel, continuă negocierile pentru asigurarea unei majorități care să susțină noul Executiv.

Distribuie articolul