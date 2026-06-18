Doliu uriaș în medicină! A murit profesorul Bogdan Marinescu, fost ministru al Sănătății și reputat specialist în obstetrică-ginecologie

Publicat 18 iun. 2026, 14:10 Actualizat 18 iun. 2026, 14:13

Prof. univ. dr. Bogdan Marinescu, una dintre personalitățile marcante ale medicinei românești, a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. Anunțul a fost făcut de Colegiul Medicilor din Municipiul București, care a transmis un mesaj de condoleanțe și a evidențiat contribuțiile importante ale acestuia la dezvoltarea obstetricii și ginecologiei din România.

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