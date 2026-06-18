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Doliu uriaș în medicină! A murit profesorul Bogdan Marinescu, fost ministru al Sănătății și reputat specialist în obstetrică-ginecologie

Prof. univ. dr. Bogdan Marinescu/ Facebook

Prof. univ. dr. Bogdan Marinescu/ Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iun. 2026, 14:10
Actualizat18 iun. 2026, 14:13

Prof. univ. dr. Bogdan Marinescu, una dintre personalitățile marcante ale medicinei românești, a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. Anunțul a fost făcut de Colegiul Medicilor din Municipiul București, care a transmis un mesaj de condoleanțe și a evidențiat contribuțiile importante ale acestuia la dezvoltarea obstetricii și ginecologiei din România.

Colegiul Medicilor din Municipiul București a anunțat decesul profesorului universitar doctor Bogdan Marinescu, considerat unul dintre cei mai apreciați specialiști în obstetrică și ginecologie din România.

„Prof. univ. dr. Bogdan Marinescu s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani, lăsând în urmă o moștenire profesională remarcabilă și contribuții importante la dezvoltarea medicinei românești”, se arată în mesajul transmis de instituție pe pagina de Facebook.

Potrivit reprezentanților Colegiului Medicilor, de-a lungul carierei sale, Bogdan Marinescu a avut un rol esențial în dezvoltarea obstetricii și ginecologiei, în promovarea reproducerii umane asistate și în pregătirea mai multor generații de medici.

„Activitatea sa profesională, didactică și managerială a contribuit la consolidarea unor domenii importante ale practicii medicale din România”, au subliniat reprezentanții organizației.

Fost ministru al Sănătății și director al Maternității Giulești

Pe lângă activitatea medicală și academică, Bogdan Marinescu a ocupat funcția de ministru al Sănătății și a condus Maternitatea Giulești, instituții în cadrul cărora și-a desfășurat o parte importantă a activității profesionale.

Colegiul Medicilor din Municipiul București a transmis condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut.

„Amintirea sa va rămâne vie prin realizările profesionale, prin generațiile de medici pe care le-a format și prin contribuția pe care a avut-o la dezvoltarea medicinei românești”, se mai arată în mesajul instituției.

Prof. univ. dr. Bogdan Marinescu este considerat una dintre figurile de referință ale medicinei românești, contribuțiile sale în domeniul obstetricii și ginecologiei având un impact semnificativ asupra sistemului medical din România.

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