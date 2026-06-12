Japonezii testează o vestă anti-caniculă alimentată de energie solară. Ventilatoarele integrate funcționează fără baterii externe

O companie japoneza testează o vestă inteligentă care ar putea schimba modul în care oamenii suportă temperaturile extreme. Echipamentul este dotat cu panouri solare ultrafine integrate direct în materialul textil și poate alimenta ventilatoare purtate în zona gâtului, oferind un efect de răcire în zilele caniculare.

Proiectul este dezvoltat de Toyoda Gosei împreună cu start-up-ul japonez Enecoat Technologies, specializat în celule solare de tip perovskit, și producătorul textil Seiren, scrie Libertatea.ro

Panouri solare integrate direct în haine

Toyoda Gosei a anunțat încă din ianuarie 2025 că va începe testarea unor articole vestimentare echipate cu celule solare perovskit. Spre deosebire de panourile fotovoltaice clasice, acestea sunt mult mai subțiri, mai ușoare și mai flexibile.

Datorită acestor caracteristici, celulele pot fi integrate direct în haine sau pe suprafețe curbate, acolo unde panourile convenționale sunt dificil de utilizat. Vestele au fost concepute în special pentru persoanele care lucrează în medii cu temperaturi ridicate sau în zone unde accesul la energie electrică este limitat.

Energia produsă de panourile solare este stocată într-o unitate de control dezvoltată de Toyoda Gosei. Aceasta poate alimenta diverse funcții, de la răcire și încălzire până la monitorizarea stării de sănătate prin intermediul unor senzori integrați.

Ventilatoarele funcționează cu energie de la soare

Potrivit Ministerului Economiei din Japonia, celulele solare sunt amplasate pe partea din spate a vestelor și generează suficientă energie pentru alimentarea ventilatoarelor portabile sau chiar pentru încărcarea unor dispozitive mici, precum telefoanele mobile.

În cazul vestelor anti-caniculă, energia produsă este folosită pentru ventilatoarele montate în apropierea gâtului, care contribuie la răcorirea utilizatorului.

Fiecare panou solar cântărește aproximativ 4 grame, mai puțin decât o coală de hârtie. Datorită grosimii reduse, acestea pot fi integrate în material fără a afecta confortul sau mobilitatea celui care poartă vesta.

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Produc energie chiar și în condiții de lumină slabă

Tehnologia perovskit oferă un avantaj important față de panourile clasice din siliciu: poate genera electricitate și atunci când lumina solară nu este foarte puternică.

Potrivit dezvoltatorilor, celulele continuă să funcționeze la umbră, în zilele înnorate și chiar pe timp de ploaie. În testele de laborator, acestea au atins o eficiență de aproximativ 21,2%.

În prezent, cercetătorii verifică modul în care panourile rezistă în condiții reale de utilizare, inclusiv la variații de temperatură, umiditate și expunere la lumină.

O tehnologie pe care Japonia mizează pentru viitor

Autoritățile japoneze consideră că celulele solare perovskit pot juca un rol important în dezvoltarea energiei regenerabile. Pe lângă faptul că sunt ușoare și flexibile, acestea folosesc iod, o materie primă pentru care Japonia deține o poziție importantă pe piața globală.

Posibilele aplicații depășesc însă domeniul vestimentar. Tehnologia ar putea fi folosită pe acoperișuri curbate, clădiri cu limitări de greutate, dispozitive portabile sau alte suprafețe unde panourile solare tradiționale nu sunt practice.

Japonia testează deja o instalație de mari dimensiuni bazată pe celule perovskit, amplasată pe acoperișul curbat al unei stații de autobuz, pe o lungime de peste 250 de metri. Energia produsă va fi utilizată pentru alimentarea sistemului de iluminat LED.

Deocamdată, vestele solare se află în faza de testare. Specialiștii urmăresc să afle cât de rezistente sunt celulele integrate în materialele textile și cât de eficient funcționează acestea în utilizarea de zi cu zi. Dacă rezultatele vor fi pozitive, astfel de echipamente ar putea deveni o soluție practică pentru lucrătorii expuși la temperaturi extreme.

