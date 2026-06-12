Un covor uriaș de alge se întinde între Africa și America. Oamenii de știință încearcă să afle de ce fenomenul se amplifică
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Un impresionant covor de alge brune se întinde pe mii de kilometri în Oceanul Atlantic, de la coastele Africii de Vest până în Marea Caraibilor și America Centrală, stârnind îngrijorări în mai multe regiuni afectate, inclusiv în Guadelupa.
Fenomenul, cunoscut sub denumirea de „Marea Centură de Sargase”, este monitorizat de ani buni prin imagini satelitare, care indică o concentrație tot mai mare de alge plutitoare în Atlantic, potrivit publicației franceze France Info.
Această formațiune gigantică este alcătuită din milioane de tone de sargase, alge brune care plutesc la suprafața apei și formează o bandă continuă ce traversează oceanul pe o distanță de mii de kilometri.
Cercetătorii încearcă în prezent să determine cu exactitate cauzele care au dus la extinderea și intensificarea fenomenului. Printre factorii luați în calcul se numără cantitățile mari de nutrienți transportate de fluvii importante, precum Amazonul, impactul activităților umane asupra mediului și creșterea temperaturii apelor oceanice.
Specialiștii explică faptul că aceste condiții creează un mediu favorabil dezvoltării accelerate a algelor și contribuie la răspândirea lor pe suprafețe tot mai extinse.
În ultimii ani, acumulările masive de sargase au devenit o problemă majoră pentru mai multe state din zona Caraibilor, afectând ecosistemele marine, turismul și activitățile economice de pe litoral.
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