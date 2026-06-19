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Politica· 1 min citire
IMEDIAT - Nicușor Dan, anunț major în plină criză politică, în direct la Realitatea Plus și realitatea.net - LIVE TEXT
Președintele Nicușor Dan (Profimedia)
Publicat19 iun. 2026, 09:36
Actualizat19 iun. 2026, 10:37
În scurt timp, președintele Nicușor Dan va face o serie de declarații, într-un moment extrem de tensionat pentru desemnarea unui guvern stabil, cu puteri depline. Declarațiile por fi urmărite în direct la Realitatea Plus și realitatea.net.
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