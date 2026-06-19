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Politica· 1 min citire

IMEDIAT - Nicușor Dan, anunț major în plină criză politică, în direct la Realitatea Plus și realitatea.net - LIVE TEXT

Președintele Nicușor Dan (Profimedia)

Președintele Nicușor Dan (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 09:36
Actualizat19 iun. 2026, 10:37

În scurt timp, președintele Nicușor Dan va face o serie de declarații, într-un moment extrem de tensionat pentru desemnarea unui guvern stabil, cu puteri depline. Declarațiile por fi urmărite în direct la Realitatea Plus și realitatea.net.

Șeful statului se află la Bruxelles, la Summitul Consiliului European din 18–19 iunie 2026, unde sunt discutate teme de securitate, sprijin pentru Ucraina și bugetul UE.

Joi, la finalul reuniunii Consiliului European, Nicușor Dan a răspuns întrebărilor jurnaliștilor pe mai multe subiecte politice sensibile, într-o discuție care a vizat negocierile pentru formarea viitorului guvern și posibilele scenarii de susținere parlamentară, dar și situația de la Primăria Generală a Capitalei, după ce edilul Ciprian Ciucu este cercetat într-un dosar DNA.

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