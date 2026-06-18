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Politica· 1 min citire
Dominic Fritz, declarat în conflict de interese. Decizie definitivă a ICCJ -DOCUMENT
Dominic Fritz
Publicat18 iun. 2026, 20:33
Actualizat18 iun. 2026, 20:37
SursăRealitatea PLUS
Dominic Fritz a fost declarat în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia este definitivă și vine după un dosar în care Agenția Națională de Integritate a constatat că primarul Timișoarei s-ar fi aflat într-o stare de incompatibilitate, potrivit Realitatea PLUS.
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