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Politica· 1 min citire

Dominic Fritz, declarat în conflict de interese. Decizie definitivă a ICCJ -DOCUMENT

Dominic Fritz

Dominic Fritz

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iun. 2026, 20:33
Actualizat18 iun. 2026, 20:37
SursăRealitatea PLUS

Dominic Fritz a fost declarat în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia este definitivă și vine după un dosar în care Agenția Națională de Integritate a constatat că primarul Timișoarei s-ar fi aflat într-o stare de incompatibilitate, potrivit Realitatea PLUS.

Ce au reclamat inspectorii de integritate

Inspectorii de integritate au susținut că, în noiembrie 2020, Dominic Fritz ar fi semnat un referat de aprobare pentru modificarea unui plan urbanistic zonal. Ulterior, acesta ar fi convocat ședința Consiliului Local Timișoara în care a fost adoptată hotărârea necesară pentru aprobarea proiectului. Aceste elemente au stat la baza raportului prin care ANI a constatat starea de incompatibilitate. Instanța supremă a menținut acest raport, iar decizia pronunțată este definitivă.

Prefectul urmează să ia decizia privind mandatul

În urma hotărârii definitive, Dominic Fritz ar urma să își piardă mandatul de primar. Decizia administrativă finală trebuie luată de prefect. Potrivit informațiilor prezentate, prefectul este obligat să țină cont de decizia definitivă a instanței.

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