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Politica· 2 min citire
Conferință cu scandal: useriștii pun pumnul în gura presei. Jurnaliștii nu au fost lăsați să își termine întrebările
Publicat20 aug. 2026, 14:39
SursăRealitatea PLUS
Conferința de presă organizată după revalidarea lui Dominic Fritz la conducerea USR s-a transformat într-un schimb tensionat între reprezentanții partidului și jurnaliști. Un reporter a fost întrerupt înainte de a-și termina întrebarea, iar purtătorul de cuvânt Cristian Seidler a tratat intervenția acestuia drept un comentariu politic. În locul unui răspuns direct, jurnalistul a fost acuzat că prezintă informații parțiale și că încearcă să deturneze atenția.
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