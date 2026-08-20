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Sanatate· 1 min citire
Dr. Anca Bobircă, în premieră la Realitatea Plus: „Spondilita este o boală inflamatorie, nu autoimună"
Publicat20 aug. 2026, 12:16
Actualizat20 aug. 2026, 12:28
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Anca Bobircă, în premieră la Realitatea Plus: „Spondilita este o boală inflamatorie, nu autoimună.
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