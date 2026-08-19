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Sanatate· 1 min citire

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS, cu medicul Anca Bobircă: Ce este lupusul?

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 11:21

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS, cu medicul Anca Bobircă, în premieră la Realitatea Plus.

Lupusul „este o boală autoimună. Nouă la unu dintre pacienți sunt de sex feminin. Soarele poate fi factor declanșator pentru boală, adică primele mici manifestări să apară la nivelul pielii. Este o boală sistemică, ca mai toate bolile noastre reumatice, adică nu presupune doar articulații și leziuni pe piele, înseamnă și afectarea organelor.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, de la ora 15:00.

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