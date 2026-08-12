Incendiu pe un feribot cu 131 de persoane la bord, în largul insulei Bali. Operațiune amplă de salvare - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 09:55

Un feribot cu 131 de persoane la bord a luat foc miercuri în timp ce traversa Strâmtoarea Lombok, în largul insulei indoneziene Bali. Pasagerii și membrii echipajului au fost evacuați în urma unei operațiuni ample de salvare, la care au participat mai multe nave și un elicopter.

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