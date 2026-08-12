Incendiu pe un feribot cu 131 de persoane la bord, în largul insulei Bali. Operațiune amplă de salvare - VIDEO

Un feribot cu 131 de persoane la bord a luat foc miercuri în timp ce traversa Strâmtoarea Lombok, în largul insulei indoneziene Bali. Pasagerii și membrii echipajului au fost evacuați în urma unei operațiuni ample de salvare, la care au participat mai multe nave și un elicopter.
Incendiul ar fi pornit de la un camion aflat pe feribot
Feribotul „Putri Yasmin” plecase din Bali și se îndrepta spre insula Lombok când incendiul a izbucnit, în primele ore ale zilei de miercuri. Cauza exactă a focului nu a fost stabilită deocamdată și urmează să fie verificată de autorități.
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, flăcările ar fi izbucnit de la unul dintre camioanele transportate la bord. Incendiul a declanșat imediat o operațiune pentru evacuarea oamenilor aflați pe feribot.
Cei mai mulți dintre pasageri au fost preluați cu ajutorul unei nave a marinei și al unui alt feribot, potrivit șefului agenției de căutare și salvare din Mataram, de pe insula Lombok.
„Deocamdată, nu am primit nicio informaţie cu privire la victime”, a declarat Muhamad Hariyadi pentru postul de televiziune Metro TV.
114 pasageri și 17 membri ai echipajului se aflau la bord
Primele informații privind numărul oamenilor aflați pe feribot au fost diferite. Agenția de căutare și salvare anunțase inițial că la bord figurau oficial 114 persoane și că numărul era în curs de verificare.
Ulterior, autoritatea portuară locală a precizat că feribotul transporta în total 131 de persoane. Dintre acestea, 114 erau pasageri, iar alte 17 făceau parte din echipaj.
Șeful autorității portuare, Heri Wiyanto, a anunțat că oamenii aflați pe feribot au fost evacuați și că, potrivit informațiilor disponibile, nu au fost înregistrate decese.
Operațiunea din zonă nu s-a încheiat însă imediat după evacuare. Ambarcațiunile de salvare au rămas mobilizate, iar un elicopter a fost trimis pentru a verifica zona din aer.
Mai multe tragedii maritime au avut loc recent în Indonezia
Indonezia este un arhipelag format din peste 17.000 de insule, iar transportul maritim este esențial pentru deplasarea oamenilor și a mărfurilor. Accidentele pe mare sunt însă frecvente, printre cauze numărându-se problemele legate de respectarea standardelor de siguranță și condițiile meteorologice care se pot schimba rapid.
La începutul lunii august, cinci persoane au murit după ce un alt feribot a luat foc în largul insulei Java. În acel caz, peste 230 de oameni au fost salvați.
O altă tragedie s-a produs la jumătatea lunii iulie, când o ambarcațiune a naufragiat în apropierea insulei Selayar, la sud de Sulawesi. Peste 70 de persoane și-au pierdut atunci viața.